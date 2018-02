Plutón: ocho años de exilio

Plutón se descubrió en 1930 catalogándose como el noveno planeta del Sistema Solar, pero 76 años después se le degradó a la categoría de planeta enano, aun siendo el cuerpo rocoso con más satélites conocidos. Ya lleva ocho años de castigo.

Hubo dos astrónomos en el siglo XIX que para explicar ciertas perturbaciones en la órbita de Neptuno dedujeron que un noveno planeta, denominado Planeta X, debería estar orbitando más allá de la órbita de Neptuno.

La teorización de este supuesto planeta quedó un tanto abandonada hasta que un astrónomo llamado Clyde William Tombaugh analizó las imágenes que él mismo había tomado utilizando el telescopio del Observatorio Lowell en Arizona.

Tombaugh comparó varias imágenes que habían sido tomadas con varios días de diferencia y apreció que un pequeño objeto se desplazaba sobre el fondo de estrellas fijas. El 18 de febrero de 1930, el mismo Tombaugh anunció que el Planeta X había sido descubierto. Se le llamó Plutón, dios del inframundo en la mitología romana.

Después, en 1978, el astrónomo James Walter Christy descubrió un satélite orbitando alrededor de Plutón. Se le llamó Caronte, que en la mitología griega era el barquero de Hades, dios del inframundo. Años más tarde, el Telescopio Espacial Hubble descubrió cuatro satélites más: Nix (2005), Hidra (2005), Cerbero (2011) y Estigia (2012).

Pero cuando Plutón aún contaba con un solo satélite descubierto ocurrió que más allá de su órbita se empezaron a descubrir toda una legión de objetos llamados transneptunianos (TNO, Transneptunian Objects).

Actualmente en la lista de TNO’s existen más de 1.200 cuerpos, siendo los dos últimos descubiertos a fecha de hoy MPO297953-2014FX61 y MPO297953-2014FB62. Los más conocidos son Quaoar (2002), Haumea (2003), Sedna (2003), Makemake (2005) y Eris (2005), siendo este último el más curioso. Eris pertenece a la subclase de objetos del cinturón de Kuiper (KBO, Kuiper Belt Objects), pero lo que lo hace realmente especial es que su tamaño es superior al de Plutón y algunos lo consideraron como el décimo planeta del sistema solar. Algunos, pero no todos.

El número de planetas debía ser el mismo para todos y la IAU (Unión Astronómica Internacional) tenía que tomar cartas en el asunto. Y vaya si lo hizo. En la asamblea celebrada en Praga el 24 de agosto de 2006, los miembros de la IAU redefinieron el concepto de planeta, que ahora debería de cumplir estos requisitos:

- Orbitar alrededor de una estrella o de sus restos.

- Tener la suficiente masa como para que supere las fuerzas del cuerpo rígido y esté en equilibrio hidrostático, esto es, que sea esférico o prácticamente esférico.

- Tener una órbita limpia de planetesimales.

Cuando un cuerpo incumpliese tan sólo el tercer requisito pasaría a ser un “planeta enano” y si, además, no tuviese la suficiente masa como para ser esférico sería considerado un cuerpo menor del Sistema Solar (SSSB, Small Solar System Body).

De este modo el asteroide Ceres pasaría a ser un planeta enano, ya que está inmerso en el cinturón de asteroides. En el caso de Plutón, varios tramos de su órbita están dentro del ya mencionado cinturón de Kuiper. Puesto que ni Ceres ni Plutón han limpiado su órbita de planetesimales, pasaron a ser denominado planetas enanos. A ellos se sumaron Eris, Makemake y Haumea. El resto de objetos, asteroides y cometas fundamentalmente pasaron a denominarse cuerpos menores del Sistema Solar.

Y por todo esto es por lo que Plutón ya no es un planeta.

Como curiosidad, la sonda New Horizons partió el 19 de enero de 2006 hacia el planeta Plutón, pero cuando llegue el 24 de julio de 2015 no llegará a un planeta, sino a un planeta enano. También, como dato curioso, en esa sonda viajan parte de las cenizas de Tombaugh. El año próximo una parte de él se reunirá con el mayor descubrimiento de su vida... que al final no era tan grande.

