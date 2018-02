Nuevas pistas acerca de cómo circula el aire en Titán

Un grupo de científicos ha identificado unas nubes heladas de metano a unas altitudes inesperadas en el satélite más grande de Saturno: Titán. Al contrario de los recientes descubrimientos, que no tenían símil claro en la Tierra, estas nubes son similares a las que se forman a gran altitud sobre los polos de nuestro planeta.

Esta nube fotografiada por la sonda Cassini de la NASA fue tomada durante el invierno boreal del satélite y tras muchos análisis han descubierto una insólita cantidad de hielo de metano, que era lo que aportaba densidad a esta nube, y no el etano como se pensaba. "La idea de la formación de nubes de metano a estas altitudes es completamente nueva", afirma Carrie Anderson, científico de la misión Cassini. "Nadie tuvo esto en consideración", añade.

Las nubes de metano ya se conocían en la atmósfera de Titán, pero a menor altura. Al igual que las nubes de lluvia y nieve en la Tierra, estas nubes se forman en un ciclo de evaporación y condensación debido al enfriamiento que se consigue con la altura, pero en lugar de ser agua lo que se evapora, es metano. Estas nubes recién identificadas se forman en la estratosfera, la capa inemdiatamente superior a la troposfera. En la Tierra este tipo de nubes se forman entre los 15 y los 25 kilómetros, muy por encima del paso de los aviones. Debido a la altitud, en nuestro planeta esas nubes adquieren la temperatura de -78º C.

A la altura donde se forman esas nubes en Titán se alcanzan temperaturas de -203º C, no obstante, no serían suficientes para formar estas nubes debido a la alta humedad que se encuentra en esas regiones. Pero el misterio quedó resuelto por Anderson y Robert Samuelson, ya que apreciaron que las temperaturas de la estratosfera no es igual en todas las latitudes del satélite. Datos del Composite Infrarred Spectrometer de la Cassini han mostrado que la temperatura es mucho menor en latitudes polares que en ecuatoriales, como en la Tierra, y esta diferencia sí que permite formar las nubes recientemente identificadas.

Tras analizar las nubes parece ser que el mecanismo de formación es ligeramente distinto a las nubes troposféricas: Titan tiene un patrón de circulación global en el que el aire caliente de las zonas del hemisferio donde es verano entra en la estratosfera, iniciando un camino hacia la zona donde es invierno. Allí, la masa de aire se hunde hacia abajo enfriando el aire que barre en su camino lo que permite a las nubes de metano formarse a esas alturas.

"Cassini ha estado reuniendo de manera constante evidencias de este patrón de circulación global, y la identificación de esta nueva nube de metano es otro indicativo de que el proceso funciona de la manera que pensábamos", asegura Michael Flasar, investigador principal del instrumento Composite Infrared Spectrometer (CIRS).



"Titán continúa sorprendiéndonos con sus procesos similares a los de la Tierra", añadía Scott Edgington, científico de la misión Cassini en el JPL de Pasadena. "A medida que nos acerquemos al solsticio de invierno en Titán, exploraremos más a fondo cómo estos procesos de formación de nubes podrían variar con las estaciones", añade.

Con estos datos, estamos siendo testigos de un nuevo pico de resultados en uno de los satélites más enigmáticos del sistema solar y lo mejor de todo es que Cassini tiene cuerda para rato y estará ahí aportándonos los datos para ofrecernos una visión más clara de lo que sucede por aquellas zonas tan remotas de nuestro sistema solar.