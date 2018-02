La mayor región de vacío del cosmos abre la puerta a la teoría de los multiversos

El supervacío de Eridanus, también conocido como Punto Frío CMB, es una enorme región del universo con unas condiciones anómalas: su temperatura es mucho más baja que la de sus alrededores. Esta rareza cósmica fue descubierta en 2004 por un equipo de astrónomos que estudiaban la radiación de fondo de microondas (CMB, por sus siglas inglesas) producida por el Big Bang.

Aunque la física predice que esta cortina de radiación presenta fluctuaciones de temperatura, el Punto Frío es todo un misterio para los científicos, que aún no han sido capaces de explicar el porqué de su existencia, su gran tamaño y su frialdad –la variación con su entorno es de 0,00015 grados centígrados– a través de los modelos de la teoría cosmológica estándar.

Sin embargo, existen algunas hipótesis sobre su formación. Según un estudio realizado por astrónomos de la Universidad de Hawái en Manoa, el extraño fenómeno podría deberse a la existencia de un gran supervacío, una vasta región de 1.800 millones de años de luz de diámetro donde las galaxias son mucho más escasas que en el resto del cosmos.

Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Durham en Reino Unido sugiere otra posible explicación para el enigmático Punto Frío: aseguran que podría haberse formado por la colisión entre nuestro universo y otro paralelo.

Rastros galácticos

Gracias a los datos obtenidos con el Telescopio Anglo-Australiano, estos expertos han examinado el desplazamiento al rojo de 7.000 galaxias -con la expansión del universo, la luz de las galaxias más distantes se desplaza hacia longitudes de onda más largas-. Midiendo estas variaciones, los científicos pueden determinar lo lejos que están.

Imagen de la radiación del fondo cósmico producida por el satélite Planck | Universidad de Durham/ESA

Ante sus hallazgos, publicados en ‘Monthly notices of the Royal Astronomical Society’, estos expertos aseguran que no hay ningún supervacío que pueda explicar la existencia del Punto Frío de acuerdo a la teoría cosmológica estándar. Por el contrario, sostienen que esta región estaría dividida en pequeños vacíos rodeados de cúmulos de galaxias, un escenario que asemejan a la espuma formada por burbujas de jabón. Y las condiciones dentro de estas estructuras sí serían similares a las del resto del cosmos.

Los investigadores estiman que hay una probabilidad de uno entre cincuenta de que esta anómala región se haya formado debido a variaciones al azar según la cosmología estándar. No obstante, si esto no fuera así habría que buscar otras explicaciones más exóticas al fenómeno. “Quizá la más interesante es que el Punto Frío podría deberse a una colisión entre nuestro universo y otro universo ‘burbuja’ ”, explica Tom Shanks, parte del equipo investigador.

Pero de momento, esta idea de multiverso –la existencia de múltiples universos paralelos, cada uno con su propia naturaleza– sólo existe en la teoría. Y los británicos admiten que sus resultados no aportan evidencias que la confirmen, aunque apuntan que ahora que la hipótesis del supervacío es sólo una posibilidad y que podrían barajarse otras explicaciones más inusuales.

“Si un análisis más profundo y detallado de los datos de la CMB prueba que es el caso, entonces el Punto Frío podría tomarse como la primera evidencia que confirme el multiverso. Podrían existir otros miles de millones de universos como el nuestro”, sostiene Shanks. Aún habrá que esperar a estos nuevos estudios para desentrañar los secretos del misterioso Punto Frío.