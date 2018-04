Sin Luna y de madrugada: así podrás disfrutar de la lluvia de Líridas de esta noche

Aunque no goce de la fama de la de las Perseidas, este fin de semana una lluvia de estrellas iluminará los cielos nocturnos. En concreto, será a partir de esta noche, desde las 20:26, cuando las Líridas comenzarán a ser vistas como consecuencia de la entrada en la atmósfera terrestre de restos de un cometa.

Gracias a que la Luna se encuentra en fase de cuarto creciente, el mejor momento para apreciar la lluvia de las Líridas será en la segunda parte de la noche, cuando el satélite natural de la Tierra esté oculto. No obstante, los observadores no han de esperar un gran espectáculo lumínico esta noche. Al menos, no a la altura del que se produce cada verano con las Perseidas: mientras estas alcanzan un ritmo de 100 meteoros por hora, para las Líridas se esperan entre 10 y 20 meteoros a la hora (su tasa media está en 18 meteoros por hora).

Si bien las Líridas continuarán apareciendo en el cielo hasta el próximo 25, será en esta madrugada, horas antes del amanecer del día 22 de abril, cuando haya una mayor visibilidad del fenómeno. En cuanto al lugar desde el que observarlo, nada como una buena zona elevada y lo suficientemente apartada de cualquier núcleo urbano como para huir de la contaminación lumínica.

Es así como podrán observarse los fragmentos del cometa Thatcher, el responsable de que estas Líridas hagan acto de presencia en la atmósfera terrestre desde hace más de 2.000 años.