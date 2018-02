Infografías: las naves más grandes y rápidas del espacio (y la ciencia ficción)

¿Cómo de grande era el Saturn V? ¿Cuál es el más rápido de los vehículos espaciales construidos por los humanos? Preguntas como esas tienen respuesta y, además, en forma visual.

Por ejemplo, gracias a esta sencilla visualización se ven no sólo los tamaños de algunas de las naves espaciales más célebres, sino la disposición de sus motores y la carga que serían capaces de poner en órbita.

Es fácil ver las inmensas dimensiones del Saturn V o el SLS, o las peculiares formas de la Soyuz o el Liberty. Pincha en cada imagen para verla a mayor tamaño

Y lo mismo con satélites

Más ejemplos hay en esta otra ilustración, hecha por Tyler Skrabek con técnicas artesanales.

Pero no todo es el tamaño, ¿qué hay de la velocidad? Pues sorprendentemente, no es el vehículo espacial más reciente el más rápido.

El Apolo X, que data de 1969, alcanzó la friolera de 24.790 millas por hora (32 veces la velocidad del sonido) al caer sobre la Tierra durante una prueba antes de dirigirse a la luna. Por comparar, un vehículo experimental de la NASA para transporte hipersónico de 2004 se quedó en las 7.546 millas por hora. La visualización es de Digital Agency Data

Hasta aquí la Astronomía. Llega el turno de la ciencia ficción. Mismas preguntas: primero, ¿cuál es la nave más grande? Responde en este espectacular diseño Dirk Loechel que -ojo- dice que se incluyen naves entre 100 y 24.000 metros (así que no, la Estrella de la muerte no está) y que TARDIS, la nave en forma de cabina telefónica de 'Doctor Who' "es demasiado grande y pequeña a la vez como para aparecer".

Y aquí comparan la aceleración, tomando como base la Voyager 1, mencionando al Delorean (que no es una nave espacial, claro) y pasando por el cohete de Tintín, la muerte (que tampoco es una nave espacial) o un protón en el LHC. Y luego, las naves más rápidas que la luz. Los de Fat Wallet son así de frikis