El hombre del tiempo que enviará la NASA a Marte será español

El ‘hombre del tiempo’ en Marte se llamará Twins (Temperature and Wind sensors for InSight mission). Es una tecnología creada por la empresa española Crisa, que viajará a bordo de la nave no tripulada que la NASA pretende enviar al Planeta Rojo en 2016.

“El instrumento está compuesto por dos sensores con forma de mástil, que medirán la temperatura del aire y la intensidad y dirección del viento sobre la superficie de Marte”, explican desde Crisa en un comunicado.

La misión InSight de la NASA consiste en un aterrizador geofísico que estudiará el interior de la superficie de Marte. InSight sondeará bajo el suelo marciano para recabar datos de cómo se formó el planeta vecino y de cualquier signo de actividad.

Dicha nave contará con Twins, un instrumento mejorado de una tecnología que ya está presente allí. No en vano, este nuevo mástil meteorológico es un avance de la estación REMS, operativa en el rover Curiosity de la NASA.

REMS es una estación medioambiental con capacidad de medir parámetros como temperatura de aire y suelo, velocidad y sentido del viento, humedad relativa y radiación UV procedente del Sol.

Para la misión InSight, en cambio, Crisa asegura que Twins ofrece “prestaciones mejoradas”, como un rango de temperaturas más optimizado, un aislamiento térmico que ahorrará más electricidad y una mejoría en calibración gracias a la experiencia en Curiosity.

La empresa española, artífice de Twins, también colabora dentro de otras grandes expediciones espaciales, como son la misión Gaia o Rosetta.