Los exoplanetas que podrían albergar vida

Desde que Michel Mayor y Didier Queloz descubrieran el primer exoplaneta en el año 1995, a día de hoy contamos con un total de 997 de ellos. Y son varios los que cumplen condiciones de habitabilidad; es decir, que sus parámetros ambientales podrían permitir la vida como la entendemos en la Tierra. ¿Y esto que quiere decir? Lejos de pensar en humanoides verdes con ojos saltones, cuando hablamos de vida nos referimos a un nivel de vida microscópico.

Son varias las técnicas de detección utilizadas para encontrar estos planetas. Los más conocidos son el método del tránsito y el de las velocidades radiales, que consisten en detectar la disminución del brillo de una estrella cuando el planeta pasa por delante (tránsito) y observar el efecto Doppler en la luz producido por el planeta sobre la estrella (velocidades radiales).

Requisitos

¿Qué se necesita para encontrar vida tal y como la conocemos? Es sencillo, y lo es porque son características a las que estamos acostumbrados. Los requisitos son tres:

1 – Agua en estado líquido.

2 – Energía.

3 – CHONPS (Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno, Fósforo y Azufre).

La zona de habitabilidad

Toda estrella, por el hecho de emitir calor, tiene a su alrededor una especie de “donut” donde se da la condición de que la temperatura está entre 0ºC y 100ºC; esto es, una zona donde se podría mantener el agua en estado líquido.

Para encontrar un planeta habitable, lo debemos de buscar en esa zona o próximo a ella. Y digo también próximo a ella porque el planeta puede tener una atmósfera que haga variar la temperatura superficial debido al efecto invernadero. De este modo, cumplimos el primero de los requisitos: agua líquida.

Calor y tormentas

Conseguir la energía no es complicado. La estrella orbitada por el planeta emitirá calor que, de por sí, ya es una forma de energía. Este calor también hace posible un ciclo del agua que puede producir nubes y, a su vez, tormentas, que proporcionan energía eléctrica la cual puede resultar muy útil a la hora de iniciar ciertas reacciones químicas. Pero todavía nos falta un requisito.

Cuestión de química

Tal vez, lo más complicado sea encontrar el “CHONPS”, ya que no depende del planeta en sí, sino de las condiciones en las que se formó. En el caso de encontrarlo, puede ser en superficie, atmósfera, subsuelo, medio acuoso, etc. Y no basta con tenerlo. También es necesario el azar para que se combinen de la forma adecuada.

Si somos científicamente objetivos, los resultados son contundentes: estamos solos en el universo. No hemos encontrado ningún indicio de vida fuera de la Tierra, ni inteligente ni “no-inteligente”.

Sin embargo, el universo es un lugar inmenso y la estadística apuesta por que sí que existe vida ahí fuera. Ahora, falta encontrarla.