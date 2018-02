Un estudiante de 17 años advierte a la NASA de un error en la Estación Espacial

“El fracaso no es una opción”. Al menos eso aseguraba confiado el histórico director de vuelo del programa espacial Apolo, Eugene Kranz. Esta frase se convirtió durante muchos años en en la seña de identidad de la NASA, acostumbrada a publicitar a lo grande todos sus éxitos. Sin embargo, hay ocasiones en las que a la afamada agencia le pueden salir los colores.

Eso es lo que hizo hace unas semanas Miles Soloman, un estudiante británico de 17 años, mientras hacía un proyecto de clase. Soloman es uno de los participantes de un programa educativo del Instituto para la Investigación en las Escuelas que ofrece a los estudiantes acceso a datos reales de distintos experimentos, como el detector de neutrinos IceCube en la Antártida o la Estación Espacial Internacional (EEI).

Entre las distintas opciones de este programa se encuentra Proyecto TimPix, en el que se encontraba Soloman y gracias al cual los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con datos obtenidos directamente de la EEI.

En particular, Soloman estaba analizando las medidas de un medidor de radiación ambiental de la estación cuando descubrió que a veces daba valores negativos, algo imposible, puesto que no existen energías negativas.

"Descubrí que donde debería aparecer que no había energía, porque no había radiación, en realidad mostraba -1. Lo primero que pensé es que no puedes tener energía negativa. Entonces, nos dimos cuenta de que era un error", aseguró Soloman a la cadena BBC.

El estudiante se lo hizo notar a la NASA, que rápidamente reconoció el fallo. Al parecer, los técnicos de la agencia ya se habían dado cuenta del error, pero que creían que lo habían resuelto y que las lecturas negativas se producían como mucho una o dos veces al año y no varias veces al día como había advertido Salomon.

Un astronauta desde la ISS | NASA

La NASA busca ayuda de aficionados

El pequeño descubrimiento de este estudiante es una muestra más del éxito que puede suponer ofrecer grandes cantidades de datos a grupos de estudiantes o aficionados. Este tipo de programas pueden ayudar a detectar pequeños errores o incluso descubrir cosas interesantes que los profesionales no tienen tiempo para buscar.

De hecho, no es la primera vez que la NASA se vale de aficionados para realizar algún trabajo o realizar alguna investigación, algo relativamente habitual en el mundo de la astronomía, y el pasado mes de febrero la agencia pidió ayuda a astrónomos aficionados de todo el mundo para buscar posibles mundos en los confines del sistema solar.

Para ello ha puesto en marcha la página web Backyard Worlds: Planet 9, que permite al público participar en la búsqueda mediante la visualización de breves películas hechas a partir de imágenes captadas por la misión Wide-Field Infrared Survey Explorer. Así que, quien quiera buscar el noveno planeta de nuestro sistema solo tiene que hacer clic y tener paciencia.