Este proyecto quiere convertir asteroides en naves espaciales

Una empresa estadounidense financiada por la NASA quiere convertir los asteroides en gigantes naves espaciales autónomas. Esto, que puede parecer el resumen de una película de ciencia ficción, no es ninguna locura: es el objetivo fundamental del proyecto RAMA (Reconstituting Asteroids into Mechanical Automata) como parte de los planes a largo plazo de la empresa Made In Space.



"Hoy podemos transportar los recursos procedentes de la Tierra, pero habrá un día en el que necesitemos obtener recursos directamente del espacio. La pregunta es, ¿de dónde los obtengo?", explica Jason Dunn, confundador de Made In Space. Todo pasa por enviar 'robots semilla' hacia asteroides cercanos, donde utilizarán su materia prima para construir propulsores, depósitos y sistemas de navegación con la ayuda de la impresión 3D.



Los investigadores del proyecto también han pensado en el sistema de propulsión, que sería algo primitivo pero eficaz: consistiría en una especie de catapulta que lanzará rocas de manera controlada. De esta forma, por el principio de acción-reacción, la nave-asteroide se vería impulsada en la dirección opuesta.



Y aunque el proyecto RAMA no parte de cero, ya que las impresoras 3D autónomas que utilizan sistemas de accionamiento mecánico ya existen, todavía quedan por hacer avances significativos, incluyendo ISRU (In-Situ Resource Utilization, 'Utilización de Recursos In-Situ' por sus siglas en inglés), que viene a ser algo así como el modo de vivir fuera de la Tierra.



El pasado mes de abril, el proyecto RAMA recibió una subvención para la Fase 1 con el objetivo de fomentar el desarrollo de las tecnologías de exploración del espacio potencialmente revolucionarias, y aunque sea prematuro hablar de plazos, a finales de la década de 2030 las primeras 'naves semilla' ya podrían estar preparadas. Cada vez es más difícil diferenciar entre realidad y ficción.