¿Cuántos planetas caben en la zona habitable de una estrella?

En los últimos 20 años los científicos han confirmado la existencia de unos 3.200 planetas fuera de nuestro sistema solar, muchos de ellos detectados gracias al telescopio espacial Kepler. Varios de ellos orbitan a su estrella en la zona de habitabilidad, aquella en la que la temperatura oscila entre 0º C y 100º C, es decir la temperatura del agua líquida en la superficie de la Tierra.

Pero, ¿cuántos planetas pueden coexistir en la zona habitable de una estrella? "La misión de Kepler nos ha demostrado que los sistemas planetarios pueden estar mucho más apretados que el nuestro, por lo tanto, vale la pena preguntar cuál es el límite", explica Christa van Laerhoven, del Canadian Institute for Theoretical Astrophysics en Toronto.

Van Laerhoven y sus colegas se centraron en estrellas enanas rojas, que son pequeñas, frías y con menos masa que el Sol. ¿El motivo? Las enanas rojas constituyen hasta el 70% de las estrellas del universo, y el telescopio espacial Kepler de la NASA ha descubierto que al menos la mitad de estas estrellas albergan planetas rocosos que tienen de la mitad a cuatro veces la masa de la Tierra.

Los planetas que orbitan a enanas rojas son lugares clave para buscar vida, no sólo porque hay muchos, sino también por su increíble longevidad. A diferencia del Sol, que morirá en unos cuantos miles de millones de años, a las enanas rojas aún les queda más vida que la edad actual del universo: 13.800 millones de años, lo que es tiempo más que suficiente como para desarrollar planetas que alberguen vida.

Las zonas habitables de las enanas rojas están muy cerca de estas estrellas debido a la baja temperatura que tienen. Para hacerte una idea, estas zonas están a menudo más cerca de lo que Mercurio está del Sol. Esta cercanía hace también que las enanas rojas atraigan a los científicos que buscan mundos habitables, ya que sus planetas pasarán -o transitarán- más frecuentemente frente a su estrella, haciéndolos más fáciles de detectar.

Para la nueva investigación, los científicos simularon una enana roja de aproximadamente la mitad de la masa del Sol, rodeada por una serie de planetas rocosos con la misma masa que la Tierra girando alrededor de la estrella. Estas simulaciones cubrieron hasta 10.000 millones de órbitas del planeta más interno en cada sistema, donde el planeta en el borde interior de la zona habitable de una enana roja tardaría una quinta parte de un año terrestre para completar una órbita, es decir unos 73 días.

La influencia gravitacional que los planetas rocosos ejercieron el uno sobre el otro limitó el número de planetas que podrían agruparse en una región alrededor de la estrella. Los científicos calcularon que, a lo sumo, una enana roja podría albergar unos seis planetas del tamaño de la Tierra en su zona habitable.

"Si la gente viviera en el mundo más interno del sistema, su vecino más cercano tendría un tamaño aparente de unas 6,7 veces más pequeño de lo que la Luna para nosotros, incluso durante el acercamiento más cercano de los dos planetas", afirmó Van Laerhoven.

Lo que es posible es que no haya suficiente masa en los discos protoplanetarios para producir sistemas que estén tan apretados. La misión de Kepler nos ha demostrado que existen sistemas muy compactos, pero no alcanzan el nivel de empaque necesario para llenar la zona habitable, lo que significa que encontrar planetas pequeños es un desafío y que posiblemente no hayamos visto todos los tipos de sistemas planetarios que la naturaleza puede crear.