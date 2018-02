¿Cuánto pesa la Estación Espacial Internacional?

Hagamos una apuesta: ¿cuánto creéis que pesa la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) si estuviera en la superficie de la Tierra? ¿Una tonelada? ¿Diez? ¿Cien?

La ISS comenzó a fraguarse en la mente de los ingenieros allá por 1980. Bajo los precedentes de las estaciones proyectadas por las agencias espaciales de la década de los '80, empezó a construirse físicamente en 1998. Desde entonces ha ido evolucionando, misión a misión, año a año, hasta obtener el aspecto con la que la vemos actualmente. Y desde 2000, está siendo habitada permanentemente por el ser humano.

El peso de la ISS sería de unas 450 toneladas en la superficie de nuestro planeta. Sin embargo, como sabemos que está elevada unos 450 kilómetros de la superficie, ¿cómo afecta eso al peso? Haciendo cálculos y aplicando la Ley de la Gravitación Universal de Newton sabemos que el peso de la estación ahí arriba es equivalente al 87% del total, es decir, unas 390 toneladas.

Por lo tanto, ¿en el espacio hay sensación de peso? Sí, por supuesto: de hecho, es totalmente incorrecto decir que en el espacio no hay peso. Entonces, ¿por qué flotan los astronautas como si no hubiese gravedad y por qué la estación no se viene abajo? La razón es muy simple: su movimiento orbital es el de una caída libre, esto es, la estación está constantemente cayendo a la Tierra, pero orbitando al mismo tiempo. Así pues, en la estación tienes la sensación de estar cayendo en caída libre constantemente.

Por lo tanto, a la respuesta a la pregunta de cuánto pesa la estación espacial hay que responder que entre 390 y 450 toneladas. ¿Habéis acertado?