Un asteroide potencialmente peligroso se aproxima a la Tierra

El asteroide 2004 BL86, que cuenta con diámetro de entre 400 y 1.000 metros, pasará cerca de nuestro planeta hoy 26 de enero, y será visible en el hemisferio norte.

La proximidad de su paso de tres veces la de la Tierra a la Luna -o 1,2 millones de kilómetros- se califica de rozadura o “potencialmente peligrosa” por parte de los científicos.

Estos fenómenos celestes, como el del meteorito 2004 BL86, suelen ser frecuentes, dado que incluso existe una página web de la NASA que informa detalladamente de ellos.

“Debido a la sensibilidad y precisión de los instrumentos que utilizamos para escrutar el cielo, cada vez es más frecuente la localización de asteroides cuya trayectoria atraviesa zonas relativamente cercanas a nuestro planeta, aunque el peligro real que ello supone es prácticamente inexistente”, informó Antonio Pérez Verde.

Earth's Greatest Hits: 20 Years of #asteroids that broke up in our atmosphere: http://t.co/FfkBwFizs9 pic.twitter.com/tcyCmfofcL