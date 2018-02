Si Whatsapp no tiene límite de caracteres, ¿por qué sigues escribiendo mal?

Todos, de forma general, solemos recurrir al uso de abreviaturas cuando usamos el móvil. De hecho, conocemos a amigos y familiares que incluso abusan de ellos, llegando a establecer una especie de lenguaje críptico solo apto para expertos de CSI.

Pero, ¿por qué lo hacemos? El uso de abreviaturas tuvo su sentido cuando empezábamos a usar los móviles, ya que los SMS tenían un límite de caracteres y su coste aumentaba si superábamos ese límite. Sin embargo, ahora que los Whatsapp y similares han susituido a los SMS y no tienen limitación alguna, ¿por qué seguimos recurriendo a las abreviaturas? ¿Por costumbre? ¿Por dejadez? ¿Acaso porque estamos empeorando nuestra forma de escribir?

“El problema es el desinterés”

Al final, parece que detrás de todo esto se oculta la pura dejadez: “El problema no es el tropiezo, sino el desinterés”, aseguraba en una entrevista en La Vanguardia el vicedirector de la RAE, José Antonio Pascual, para el que el uso de aplicaciones como Whatsapp “no daña el lenguaje, son formatos distintos. El WhatsApp va muy bien para un mensaje rápido que no te condiciona escribir una carta de pésame. Incluso supone que gente que no hubiera escrito nunca se anime a escribir aunque sean diez palabras seguidas”.

Y es que “tampoco es lo mismo escribir un ensayo que estar hablando con tus amigos mientras tomas un café. Seguro que durante una conversación no tienes conexiones sintácticas, pero esto no impide que puedas hablar bien”, asegura.

Una cuestión de economía del lenguaje

En ideas similares se mueve la humanista Alba Solá, según otra entrevista en La Vanguardia, que se muestra convencida de que para los usuarios de Whatsapp “prima el valor de lo inmediato frente al de la palabra, expresión y lenguaje”. Para ella, “la modernidad es el paradigma de lo inmediato, lo sintético, lo esencial, el imaginario que proporciona el concepto de enlace: el salto constante, la no profundización”.

Pero aquí se abre una nueva duda. Vale, aceptamos que al final el uso de abreviaturas se corresponde con una cuestión de economizar el lenguaje y recortar esfuerzos humanos a la hora de teclear. Sin embargo, ¿no estará haciendo esto que al final vayamos escribiendo peor? ¿No corremos el riesgo de que una persona que acostumbra a escribir y expresarse bien acabe perdiendo facultades?

El uso de Whatsapp “no influye en la ortografía de una persona”

A mediados del pasado mes de marzo, el Centro de Investigaciones sobre Cognición y Aprendizaje (CNRS) francés, en colaboración con la universidad de Poitiers y la universidad François-Rabelais Tours, presentó un estudio en el que estudiaba y analizaba la posible correlación entre el dominio de la lengua escrita dentro y fuera de móvil por parte de varios alumnos. La investigación, que niega la pregunta lanzada, asegura que el uso de SMS o Whatsapp “no influye en la ortografía del alumno”, sino que “es su nivel ortográfico el que determina sus errores en los SMS”, incluso cuando el alumno en cuestión comienza a usar los SMS al mismo tiempo que va conociendo las reglas ortográficas y gramaticales.

Según este estudio, un alumno con un buen nivel ortográfico fuera del móvil va a seguir cometiendo muchos errores con el móvil que un alumno que haya asimilado peor las reglas ortográficas y gramaticales. De hecho, para los investigadores, los SMS, Whatsapp y demás “no son una amenaza para el nivel de ortografía en la escuela, sino una oportunidad nueva y adicional para practicar la escritura”.

Mejor abreviar palabras que acortarlas

En cualquier caso, son varias las instituciones que siguen de cerca estas evoluciones y se encargan de vigilar que el uso de los móviles no acabe perjudicando los conocimientos ortográficos y gramaticales de sus usuarios. Una de ellas es la Fundación para el Español Urgente (Fundéu), que, desde su nacimiento, ha puesto un verdadero empeño en proporcionar asistencia a todas aquellas personas que, aunque se vean atraídas por la economía del lenguaje que supone el móvil, quieran mantener un buen uso de la lengua.

En este sentido lo tienen claro: si al escribir desde el móvil no vas a usar palabras enteras, siempre es mejor abreviarlas que acortarlas. De hecho, la Fundéu recomienda que todos los usuarios acudan a la lista oficial de abreviaturas editadas por la RAE para que, puestos a ahorrar caracteres, al menos lo hagamos conforme a la norma.