WhatsApp permite ocultar a los usuarios de Android la última hora de conexión

iPhone ofrece desde hace tiempo la posibilidad de ocultar la hora a la que te conectaste a WhatsApp por última vez, pero Android seguía obligando a sus usuarios a mostrarlo, lo que para muchos ha sido motivo de discusiones con pareja, familia y amigos.

Varias aplicaciones prometían privacidad también para ellos, pero ninguna parecía funcionar del todo bien. No servían para ocultar que, aunque se hubieran conectado, no habían podido o no les había apetecido contestar a un mensaje.

Por fin, la nueva versión para Android incorpora la posibilidad de ocultar cuándo entraste a WhatsApp por última vez, además de esconder tu foto de perfil y tu estado a ciertas personas. Concretamente, existen tres posibilidades: mostrar tu información a todo el mundo, a nadie, o solo a los usuarios que mantienen contacto contigo a través del servicio de mensajería.

La actualización está disponible ya en Google Play e incluye la posibilidad de pagar la suscripción a una tercera persona, algo especialmente útil para los padres, que no se verán obligados a asociar un número de tarjeta al móvil de sus hijos.

Otras nuevas facilidades son la posibilidad de acceder a la cámara directamente para ahorrar tiempo en el envío de una imagen, o la de enviar un mayor número de mensajes del historial del chat.