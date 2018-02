WhatsApp lanza las descripciones para los grupos, pero cuidado con lo que pones en ellas

Podría parecer una curiosa analogía que Instagram copiara a Snapchat y WhatsApp copiara a Telegram, pero lo cierto es que entre los stickers en la aplicación de mensajería y ahora la descripción de los grupos, WhatsApp se “telegramiza” un poco más.

La nueva opción que tienen ya los usuarios que descarguen versiones beta consiste en, simplemente, adherir una descripción a los grupos en los que sean miembros, según desvela el desarrollador WAbetaInfo.

Sin embargo, hay diversas consideraciones que conviene tener en cuenta, sobre todo, porque cada nueva novedad de la app puede generar conflictos entre los usuarios si no se conoce con amplitud las funciones exactas y las consecuencias que conlleva activarlas.

1.- Cualquier miembro del grupo, sea o no administrador, puede añadir una descripción al grupo o modificar la que ya existe: En caso de discrepancia o, simplemente, de cachondeo entre los miembros, eso puede ser un auténtico caos y motivo de discusión, si cada usuario machaca el texto del anterior.

2.- Mucho ojo con lo que se escribe dentro de las descripciones: Al compartir un enlace de invitación del grupo a un tercero, aparecerá el nombre del grupo, el icono y, además, la descripción, así que lo recomendable es no poner ningún tipo de información sensible en esta opción. Grupo de padres del coles sin madres, grupo de superamigos sin fulanito, etc. o mensajes de este tipo pueden herir sensibilidades si se hacen públicos.

3.- El límite está fijado en 500 caracteres: Podrás escribir casi un artículo en este tipo de descripciones. Habrá que ver el uso que se le da finalmente y si no es una herramienta más para crear spam en WhatsApp. Además, toda esta información vinculada a los usuarios puede servir a la app (y su dueño, Facebook) para disponer de metadatos (palabras clave) con las que 'definir' mejor a sus miembros de grupo.

¿CÓMO CAMBIAR LA DESCRIPCIÓN DE UN GRUPO DE WHATSAPP?

a.- En primer lugar, has de tener un móvil que tenga el sistema operativo Android, puesto que aún no ha llegado al resto de sistemas operativos, como a iOS (iPhone).

b.- Una vez estés dentro del grupo, clica en el nombre del mismo y te aparecerá la pantalla de configuración del propio grupo. Ahí es donde podrás ver la opción “Añade una descripción del grupo”.

c.- Tan solo tienes que clicar ahí y escribir lo que quieras. Puedes poner iconos y, como contamos, con un límite de 500 caracteres.

d.- Clica en OK y tu descripción del grupo ya estará actualizada. Además, aparecerá un mensaje en el chat notificando a todos los miembros que la descripción ha sido actualizada.