WhatsApp se guarda un as bajo la manga: podría volver a ser de pago

WhatsApp no se olvida de su pasado y de que una vez fue una aplicación en la que había que pagar una suscripción si querías usarla.

Por eso, en sus términos de uso y servicio se ha guardado un as en la manga en el que se reserva el derecho de volver a cobrar siempre que quiera volver a aquellas andadas.

WhatsApp lo deja claro, aunque muchos seguro que ni han pasado de las primeras líneas de las condiciones de uso. En el apartado tarifas e impuestos, escriben: “Podemos cobrarte por nuestros servicios, incluidos por los impuestos correspondientes. Podemos rechazar o cancelar pedidos. No otorgamos reembolsos por nuestros servicios, al menos que lo exija la ley”.

En otras palabras: el día que a WhatsApp y, más concretamente a Mark Zuckerberg, se le antoje, podrán volver a cobrarte por el uso que hagas de él.

No obstante, por el momento no está previsto ningún movimiento de este tipo, aunque es probable que WhatsApp se guarde ese as en la manga para poder cobrar por servicios venideros, como publicidad para las empresas que decidan optar por WhatsApp for Business o para los usuarios que quieran comprar packs de emojis cuando esta opción esté habilitada.