WhatsApp cambia sus términos para que las empresas te envíen publicidad

Poco a poco y paso a paso WhatsApp está implementando la publicidad en su aplicación. Primero fue la creación de una herramienta específica para que los negocios pudieran ponerse en contacto con usuarios y clientes para, supuestamente, únicamente darles información de servicio.

Sin embargo, la última propuesta de actualización de los términos de uso y servicio de WhatsApp en Android dejan bastante claro que la intención no era solo esa. Según se recoge en el nuevo texto, filtrado por WABetaInfo, WhatsApp dice:

“WhatsApp está trabajando para encontrar vías útiles para sus usuarios para conectarlos con empresas y que puedas recibir cosas como órdenes, transacciones, la información de una cita, mensajes de envío, trackeo de productos, actualizaciones de servicio, mensajes de marketing, listados de empresas para descubrir negocios en WhatsApp (y otro contenido patrocinado/publicidad de estos negocios). Durante el próximo año trabajaremos con las empresas de Facebook para hacer esto”.

Además, según WhatsApp también podría darse el caso de que en Facebook apareciera la opción para que empezaras una conversación con una empresa a través de WhatsApp y que ambas aplicaciones recogieran información tuya acerca de tus intereses para, según estos nuevos términos de servicio, facilitarles una manera más personalizada de poder contactar contigo y enviarte información y publicidad.

No obstante, queda algún espacio para la defensa personal de no recibir publicidad en tu WhatsApp, ya que te darán la opción de bloquear a determinadas empresas que te envíen sus promociones para no recibirlas nunca más. Además, en la configuración de publicidad de Facebook también habrá formas de personalizar tus preferencias en cuanto a los envíos a tu número de teléfono vía WhatsApp.

Por el momento no se tiene constancia de cuándo serán efectivos estos nuevos cambios, pero que será durante este año 2018 parece algo asegurado.