WhatsApp añade filtros y álbumes para fotografías en los iPhone

WhatsApp tiene como campo de pruebas de sus experimentos y nuevas funcionalidades los teléfonos móviles Windows Phone, los Android, y los iPhone (por ese orden). Así que no es de extrañar que los usuarios de iPhone celebren la llegada de una actualización de la aplicación.

La nueva versión de la app trae estas novedades:

1.- Filtros: los filtros llegan, por fin, a esta nueva versión de WhatsApp para iPhone. Están incluido en la cámara nativa de la aplicación, y se pueden aplicar tanto a fotos, vídeos como a los GIF que se incluyan en las conversaciones.

No obstante, tampoco hay una variedad de filtros como la de Instagram. Los que están disponibles son Pop: (aumenta la saturación y el contraste), Cool (añade tonos fríos), B&W (convierte la foto en blanco y negro), Película: (mete granulado a la imagen) y Chrome (que le da un toque otoñal a las fotos).

2.- Álbumes de fotos: una funcionalidad que estaban esperando como agua de mayo los usuarios de iPhone era la posibilidad de enviar álbumes de fotos en lugar de un montón de fotografías individuales. A partir de ahora, cada vez que selecciones varias fotografías estas se enviaran en una misma publicación, en lugar de que se envíen una por una.

El resultado es el mismo, pero ahora es más atractivo para la vista y más cómodo para no tener que hacer tanto scroll. Por el momento, esta función es exclusiva para los usuarios de WhatsApp en iPhone.

3.- Respuesta rápida: hablamos, en este caso, de las menciones a mensajes que quieras responder dentro de un grupo de chat. Si hasta ahora había que hacer una pulsación larga sobre el mensaje y después clicar en la flecha curvada, ahora solamente basta con deslizar ese mensaje de izquierda a derecha con el dedo y ya aparecerá la opción de contestar.

En este vídeo que filtró WABetaInfo en su momento se puede ver con claridad.

WhatsApp for iOS: new quick reply feature available soon. pic.twitter.com/wqmSvVP2DM