Uso una app para organizar toda mi ropa y por esto me parece imprescindible en mi día a día

Esta app sirve básicamente para introducir en ella todo tu armario y poder crear combinaciones para luego agendarlas en un calendario. Así sabrás qué tienes en tu armario, cuántas veces te has puesto cada prenda, qué looks puedes llevar…

Ok, esta no es una aplicación cualquiera. Para que os hagáis una idea, los contactos de mi agenda se rigen por “nombre apellido” sin excepción, con su número de teléfono, mail, fecha de nacimiento (el calendario me avisa cada día de quién cumple años), foto, empresa, y si procede, notas extra. Así con todo. Asumo que para mucha gente esto son detalles intrascendentes y son felices con genéricos “Héctor casa” o “Mamá móvil” sin nada más que el número. Para mí, no.

Si eres de los míos y te gusta tener todo lo más organizado posible, esta app es para ti. Si no, pero te interesa saber más sobre las imágenes que has visto, también es probable que acabes sucumbiendo a un maravilloso orden. Un briconsejo: no enseñes mucho la app a gente que no conoces demasiado bien, te arriesgas a PREJUICIOS.

En primer lugar hay que añadir tus prendas. Quizás tengas ropa que solo usas para estar en casa o para ir a lavar el coche. No te molestes en añadir absolutamente toda, no hace falta. Pero sí al menos la que usas regularmente para salir de casa.

Aquí puedes hacer fotos (mejor con un fondo uniforme que luego la app eliminará para hacerlo transparente) o bien buscar la prenda en Google Imágenes para que ya salga perfectamente fotografiada. Lo segundo es algo más cómodo. Luego hay que añadir los detalles que queramos: color/es de la prenda, precio, tejido, marca… E ir categorizándola.

Stylebook | Javier Lacort

Con nuestro armario ya en la app (lleva un buen rato) es hora de ir creando combinaciones. En la propia app tienes la opción de buscar “inspiraciones”, aunque puedes crear estos looks directamente y luego categorizarlos también: formal, informal, verano, invierno, fiesta… Todo depende de como te sea más útil.

Con estas combinaciones ya hechas es hora de ir añadiéndolas al calendario. Normalmente sirve hacer estos planes a tres o cuatro días vista, cuando puedes prever tanto qué harás ese día como el tiempo que hará. Y si hay algún imprevisto, es tan fácil como eliminar la previsión de ese día y cambiarla por la nueva.

Stylebook | Javier Lacort

Usar esta app permite llevar un control de qué ponernos en los próximos días sin tener que estar pensando y probando cada mañana frente al armario, así como ver cuántas veces nos hemos puesto la prenda que está empezando a deteriorarse y plantearnos si realmente nos ha salido buena o no esa marca, por ejemplo.

También facilita ver qué prenda nos haría un mejor papel (“todas estas combinaciones de camisas y zapatillas irían perfectas con un pantalón beige”) y poder descartar la ropa que a la hora de la verdad nunca nos ponemos. Todo sea por hacer espacio en el armario.

¿Te animas a abrazar la organización nivel extremo?