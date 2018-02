Aunque los iOS, Android y compañía ya están en los bolsillos de unos 1.500 millones de personas en todo el mundo y ya se venden más 'smartphones' que teléfonos no inteligentes (los llamados 'feature phone'), aún son muchos los que, por razones económicas o de otra índole, no se han decidido a dar el salto. Sin ir más lejos, puede que vuestros padres aún no lo hayan hecho.

Sin embargo, parece que todo el mundo está en Facebook, WhatsApp y en no sé cuántos sitios más. La red social por excelencia tiene unos 1.200 millones de usuarios activos mensuales, el chat unos 350 millones, y cuesta resistirse a la tentación de tener presencia en estas comunidades tan enormes, donde ya están amigos, familiares y compañeros de trabajo.

En el caso de la red social, la solución es sencilla. Facebook for Every Phone es algo a medio camino entre utilizar la web para móviles y tener una auténtica aplicación para 'smartphones'. Está pensada precisamente para esos terminales antiguos con sistema operativo basado en Java en los que no se puede instalar la 'app'. Por lo tanto, problema resuelto para la gran mayoría de usuarios.

Con WhatsApp la cosa es algo más complicada. El servicio de mensajería instantánea cuenta con una aplicación para Symbian, el sistema operativo de Nokia que reinaba antes de la llegada de BlackBerry, iPhone y el ecosistema Android. Además, puede descargarse en algunos dispositivos de la serie S40 de Nokia, con lo que una buena parte de los teléfonos 'tontos' que siguen en circulación tienen solucionada la papeleta. Pero no todos. Básicamente lo mismo sucede con Twitter, aunque en este caso es cierto que al tener versión web se puede utilizar desde cualquier teléfono con conexión a internet.

¿Y qué pasa si mi móvil no es un Nokia o es anterior a la serie S40? Pues que todavía te queda una alternativa si al menos está basado en Java. Eso sí, no se trata de un procedimiento sencillo o apto para todos los públicos, así que si lo tuyo no es la tecnología tendrás que pedirle a alguien que te ayude o renunciar y hacerte con un smartphone barato'.

Nos referimos a convertir tu viejo terminal con Java en un Symbian. ¿Y eso cómo se hace? Para que nos entendamos, instalando dicho sistema operativo. Aunque en realidad lo técnicamente correcto sería decir que tienes que 'flashear' el 'firmware' de la versión elegida de Symbian en tu teléfono. Y eso se puede hacer gracias a Phoenix Service Suite y siguiendo los pasos de un tutorial como este. Pero, repetimos, no es tarea fácil (aunque sí bastante rápida).

Con esto habremos puesto nuestra reliquia a punto para utilizar cualquier aplicación compatible con la versión de Symbian instalada (y eso incluye Facebook, WhatsApp y Twitter, por supuesto).

Querido propietario de un móvil del siglo pasado, no te vayas todavía, que todavía tenemos más buenas noticias para ti. Vamos a hablarte de The Dumb Store, que viene a ser la App Store o Google Play de los teléfonos no inteligentes. Gracias a este proyecto podrás buscar un artículo en Wikipedia, una dirección en Google Maps o consultar la previsión del tiempo a través de mensajes SMS.

Anda, si esto también puede ser útil para los que tienen el último modelo de 'smartphone' y se quedan tirados cada vez que van a un sitio sin 3G...