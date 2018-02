Siete trucos ocultos en tu móvil

Hoy en día nadie se lee los manuales. Desde que Apple dijera que lo sencillo es lo mejor, ya no hace falta explicar cómo funciona un teléfono, sepas o no cómo utilizarlo. La culpa es tuya, dicen las compañías. En realidad, no es así, así que aquí tenéis unas curiosidades de esas que se descubren sin querer y que antes venían en el manual de instrucciones.

Número de emergencia en pantalla de bloqueo

Esto es algo que muy pocos usuarios conocen y que es bastante importante en casos de emergencia. Hoy en día, la mayoría de teléfonos tienen sistemas de bloqueo relativamente sofisticados que hacen imposible acceder a nuestros contactos a menos que nosotros demos un pin, un patrón o, ahora, hasta nuestra cara o huella dactilar. Pero, ¿Y si tuviéramos un accidente y no pudiéramos hacer nada de eso? Bien, pues Android tiene un sistema: id a Ajustes > Seguridad > Información del propietario y activad la opción. Ahí se puede poner cualquier cosa y se verá en la pantalla de bloqueo para emergencias. Recomendamos poner solo cosas importantes.

Modo desarrollador y animaciones

Esta otra curiosidad es más tontorrona, también para Android. En Información del teléfono, dentro de ajustes, podemos ver los datos que identifican a nuestro teléfono y hasta la versión de Android que lleva. Si pulsamos varias veces sobre la versión de Android, aparecerá algo que la identifique. En Android 4.4, aparece una K (la letra que identifica dicha versión). Si se pulsamos esa K, o lo que aparezca en tu versión, se mostrará otra animación o imagen relacionada. Por otra parte, pulsar varias veces sobre el número de compilación, también dentro de información del teléfono, activará las opciones de desarrollo, que si vas a trastear con el rooteo siempre vienen bien.

Con dos dedos

Esto lo descubrí un día de casualidad. ¿Sabes que desde Android 4.2 es posible acceder a un segundo panel en la barra de notificaciones expandida? Ahí se muestran nuestro usuario y algunas opciones y accesos directos. Está muy bien, pero implica bajar la barra y pulsar un icono, algo lo suficientemente “complejo” como para no usarlo nunca. Pues no: resulta que si se usan dos dedos en lugar de uno para desplegar la barra de notificaciones, accederemos directamente a este otro menú. Ahora bien, ¿acordarte de usar dos dedos te va a costar mucho?

Anular los efectos de profundidad

Ya hr hablado largo y tendido de lo molón y lo cutre de iOS7. Una de sus nuevas características y que mitiga esa nueva interfaz plana son los efectos de profundidad al entrar y al salir de apps o el efecto 3D del fondo de pantalla al mover el teléfono. Hay casos de personas que se han llegado a marear con esto, pero también hay muchos que sencillamente no queremos usar este efecto. Con ir a Ajustes > Accesibilidad > Reducir movimiento y desactivarlo se resuelve el entuerto.



Los juegos y Control Center no tienen por qué ser un problema

Yo soy de jugar mucho, tanto en consolas, como en ordenador, como en móvil, como al juego de la oca. En móvil, en iOS para ser más exactos, me he encontrado con un problema: toquetear donde no debo y que se cierre el juego o que no reconozca mis toqueteos y se me vaya al cuerno la partida. Con iOS 7 y Temple Run, al intentar hacer el gesto de saltar, he desplegado muchas veces el nuevo menú de Control Center. Como lanzar improperios sobre Apple no soluciona esto, mejor entra en Ajustes > Control Center y desactívalo mientras estás dentro de apps. Ciertamente, esto lo limita un poquito, pero lo prefiero a perder mis puntos.

Entrena a Siri si tus amigos son extranjeros

Siri es fantástica y tiene un sentido del humor bastante particular, pero no habla bien todos los idiomas ni siempre tiene el mejor oído. No hay nada tan irritante como pedirle que llame a tu amigo finés y que nunca reconozca su nombre bien. Pero por si no lo sabías, es posible entrenarle para que entienda palabras que no están inicialmente en su vocabulario. No solo es posible cambiar lo que supuestamente hemos dicho pulsando en el bocadillo dentro del menú de Siri, sino que es posible enseñarle nuestro nombre fonético (o el de cualquier otra persona) para que no vuelva a confundirlo. Y no hay mejor forma que hacerlo con la voz que tiene que escuchar día sí, día también, por supuesto.

Medidor de desnivel

Y para cerrar, un detalle tonto. ¿Sabes que desde iOS 7 la brújula del teléfono también sirve para medir desniveles? Ahora el iPhone también te puede decir si de verdad esa estantería que sospechas está inclinada. Cómo avanzan los teléfonos, ¿eh?