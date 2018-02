Sunrise: un calendario para todos tus dispositivos y servicios

Si usas Google Calendar y tienes dispositivos Android no tendrás problema, más allá de lo bonito o feo que sea el calendario según si usas un Android puro o lleva una capa de personalización. Tampoco tendrás problema si usas calendario de iOS (o de Google Maps) y quieres usar los calendarios de Apple. El problema viene cuando los calendarios versión app no te gustan.

Ahí las opciones pasan por experimentar con calendarios visualmente muy bonitos pero poco estables (aquí hablamos, por ejemplo, de Cal), o pasar por caja para tener en tu iPhone o iPad lo mismo que tienes gratis con Google Maps. Es lo que tiene: no todas las apps de Google están en iOS.

Pero hay otras opciones. Opciones que unen calendarios de todo tipo (iCloud de iOS, Google Calendar o Exchange), sincroniza eventos y lugares con LinkedIn, Facebook, Forsquare, Google y Twitter y, además, ofrece otras mejoras. Es el caso de Sunrise Calendar, uno de los calendarios más populares de los soportes móviles que, además, es gratis

¿Y qué mejoras adicionales presenta? Pues una bien curiosa, por ejemplo: que además de sus versiones móviles, para iOS -iPad también- y Android, tiene un cliente de escritorio. En realidad no es un programa que te instalas, sino una web-app para Chrome, con lo cual funciona en el ecosistema de Google. La cuestión es si te gusta más el Google Calendar original o prefieres esta visualización de Sunrise.

Otra ventaja añadida que tiene, como algunas otras aplicaciones aunque no sea algo demasiado extendido, es la posibilidad de añadir calendarios temáticos. La diferencia es que, en este caso, están bastante bien adaptados: festivos nacionales, pero también autonómicos (españoles, sí) o, por ejemplo, los partidos del Mundial de Fútbol.

Todo esto, además, con algunas ayudas visuales que están bien pensadas: previsión del tiempo por franjas diarias (mañana, tarde y noche) en función del lugar del evento, previsualización en mapa (de Google o de Apple, según elijas si estás en iOS) del lugar donde tienes algún evento (y comunicación directa con Google Maps) e iconos 'inteligentes' (salen unos cubiertos si escribes 'Comida con...', por ejemplo). Pijaditas, sí, pero que ayudan. Un último detalle: un botón flotante rojo que, al pulsarlo, te lleva al día actual. Si eres viajero, un añadido: puedes cambiar la zona horaria con un click en un menú desplegable la mar de rápido.

Hasta aquí todo muy bien, aunque tiene algunos problemas. Por ejemplo, las versiones móviles no tienen buscador -y esto es grave- y la versión para Chrome, que sí lo tiene, no funciona demasiado bien: prioriza algunos calendarios sobre otros y busca en todo, no a partir del día que le marques. De igual manera, si eres de los que marca muchos eventos de todo el día podrás llevarte un susto al comprobar que el espacio que les reserva, como el calendario de Apple, es limitado, por lo que tendrás que hacer scroll para ver todo tu listado (en esto Google Calendar, que tiene un espacio flexible y plegable, es mejor). Un problema más: ordena esos eventos por orden alfabético, no por calendario, así que resulta un poco lioso (de nuevo gana aquí también Google Calendar)

En la versión móvil podrían haber aprovechado mejor la posibilidad de 'tumbar' el dispositivo, ya que sólo ofrece visualización vertical, lo que limita los días visibles a tres o a mostrar una visualización de 'lista', mientras que en la versión de iPad o escritorio sí puedes ver la semana completa. Vale que en vertical eso no quepa, pero podrían haber habilitado una versión horizontal más completa.

En resumen, es un muy buen calendario que suple muchas carencias del de Apple, con una estabilidad y una versatilidad que pocos tienen más allá de los grandes (el de iOS y el de Google), añadiendo algunas mejoras interesantes y con una visualización agradable. Eso sí, con cosas a mejorar como el buscador, la visualización y ordenación de eventos sin horas fijadas o la visión semanal horizontal en móviles.