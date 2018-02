No sólo Facebook drena tu batería: esta es la lista de apps 'vampiro'

Cuando compramos un móvil nuevo parece que la batería va a durar para siempre y el espacio de almacenamiento no se acabará nunca. Nada más lejos de la realidad, claro. Comienzas a instalar aplicaciones, a probar juegos, a sacar fotos y vídeos... Cuando te quieres dar cuenta, la memoria del dispositivo está llena, la energía no llega hasta la noche y el consumo de datos se ha disparado -con el consiguiente disgusto en la factura-.

Para que saques más partido a tu teléfono y gestiones con cabeza las apps que instalas y utilizas, los expertos de la firma de seguridad informática AVG analizan periódicamente el rendimiento de un millón de terminales con sistema operativo Android en busca de respuestas. ¿Quiénes son esos 'vampiros' que se beben la sangre de tu 'smartphone'? ¿Qué programas abusan del 3G? ¿Dónde han ido a parar todos tus 'gigas'?

La última edición del informe arroja interesantes conclusiones. Se ha criticado mucho a Facebook por drenar la batería de los móviles a toda pastilla (y con razón), pero resulta que hay aplicaciones tanto o más sedientas que la red social. ¿La peor en términos generales? Snapchat. Para ser un chat cuyos mensajes se autodestruyen, la huella que deja en tu teléfono es muy grande.

Cada vez que la utilizas, la app del fantasma se sirve al mismo tiempo de la cámara, la conexión wifi o de datos y el GPS. Si quieres ahorrar recursos, el consejo de AVG es que la utilices de forma esporádica, en sesiones cortas, pues es la aplicación más exigente de todas las que se inician por voluntad del usuario.

Otro asunto son los programas que arrancan solos cuando enciendes el teléfono, que consumen batería y datos de forma silenciosa, sin que te percates. Ahí Facebook sí se lleva la palma en términos generales.

Amazon, con dos de sus aplicaciones entre las más exigentes de la primera clasificación, es otro de los grandes enemigos del rendimiento de tu Android. Entrando en detalle, nos encontramos además con una sorpresa entre las apps que más datos necesitan: Tumblr, cuyo contenido se reduce a texto e imágenes, consume más que Netflix (vídeo) y Spotify (música) juntos. Mucho cuidado, por lo tanto, con la plataforma de blogs de Yahoo.

Respecto al almacenamiento, merece una mención especial el Administrador de Páginas de Facebook, una herramienta imprescindible para todo aquel que gestione la presencia 'online' de un negocio. Desafortunadamente, esta app devora la memoria de tu smartphone sin que te des cuenta (es de las que se abren al inicio). Para reducir su impacto, hacer de vez en cuando una limpieza de los datos que guarda en tu dispositivo o limitar la cantidad de información que puede almacenar son las mejores soluciones.

Los casos más llamativos, sin embargo, son los de The Weather Channel y Words with Friends, dos aplicaciones que a simple vista no tendrían por qué estar funcionando en segundo plano -es decir, sin que las hayas abierto-, pero lo hacen. De hecho, la app meteorológica y el popular videojuego ocupan las primeras posiciones en la lista general de programas más exigentes que arrancan junto al sistema operativo.

Entre los juegos, al citado se suman otros 'vampiros' tan famosos como 'Hey Day', 'Clash of Clans' o 'Candy Crush'.

“El objetivo de estos informes no es alarmar a los usuarios de smartphones, sino que dispongan de información para tomar decisiones sobre las apps que usan a diario”, afirma Tony Anscombe, experto en seguridad de AVG. “Si te sientes como si estuvieras librando una batalla constante con la batería de tu dispositivo, o nunca tienes espacio de almacenamiento suficiente para guardar tus fotos y vídeos favoritos, queremos ayudarte a recobrar el control”.

Ahora ya sabes a dónde van a parar los recursos de tu móvil y qué aplicaciones son 'vampiros' que se beben tu batería, memoria y datos. Ya solo falta que tomes las decisiones.