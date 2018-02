Snowball: recibe tus mensajes de WhatsApp, Facebook o Twitter en una misma aplicación

Tu pareja usa WhatsApp, tus amigos Telegram, pero tus padres solo están en Facebook y tiran de su Messenger. Con tus compañeros de oficina de comunicas por Hangouts y tu entrañable abuela le cogió tanto cariño a su viejo móvil de tapa que aún tienes que mandarle SMS. Si tu gato supiera hablar, se decantaría por Line aunque solo fuera por llevar la contraria. Así es el mundo hiperconectado en que nos ha tocado vivir.

Si eres prolífico en chats y redes sociales, la avalancha de notificaciones puede ser abrumadora. ¿No sería mucho más sencillo si todo te llegase al mismo sitio? ¿No sería más intuitivo recibir mensajes en función del remitente y no de la herramienta? Si tu respuesta a estas preguntas es afirmativa y tienes un móvil con Android, hay una aplicación que debes conocer de inmediato.

Se llama Snowball y su misión es congregar toda tu comunicación en una sola bandeja de entrada. Cuando la instales, 'secuestrará' tus notificaciones (tendrás que dar permiso para ello), y a partir de entonces todos los mensajes que recibas a través de WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Hangouts, Line, Twitter, SMS y alguna que otra aplicación de mensajería más se mostrarán del mismo modo.

La barra de notificaciones de la parte superior de tu pantalla se dividirá en dos: la mitad izquierda funcionará como siempre, pero la derecha se convertirá en el centro de operaciones de Snowball. Cuando la despliegues, la bandeja única se mostrará ante tus ojos, con los mensajes ordenados por contactos en forma de lista vertical y, debajo, una hilera de iconos de acceso rápido a las aplicaciones que gestiona la app.

Snowball es un buzón para gobernarlos a todos, pero no se encargará de tus mensajes salientes. Cuando quieras responder, se abrirá la aplicación que recibió el mensaje originalmente. De hecho, su objetivo no es hacer la puñeta a los gigantes de la economía móvil, sino todo lo contrario. “No queríamos otra aplicación social, queríamos que todas las apps sociales ya existentes funcionaran mejor juntas”, explica Anish Acharya, uno de sus fundadores.

Tanto Acharya como Jeson Patel, el otro cofundador, tienen credenciales de sobra para capitanear la startup. Ambos provienen de Google Ventures, la entidad de capital riesgo del gigante de Mountain View, que se cuenta entre los inversores que han puesto 2,3 millones de dólares (unos 2,12 millones de euros) de financiación para hacer posible Snowball.

Previamente, Acharya encabezó el equipo de Google + para móviles y Patel puso la primera piedra en Google Play Games después de que la multinacional se hiciera con sus servicios en 2010 como parte de la adquisición de SocialDeck, la primera empresa que este dúo emprendedor fundó tras salir de la Universidad de Waterloo y curtirse, respectivamente, en Amazon y Microsoft.

Ahora, al frente de Snowball, tendrán que resolver al menos dos dilemas: el primero, cómo llevar este servicio a iOS, un ecosistema mucho más cerrado que Android donde 'secuestrar' las notificaciones no es factible sin 'jailbreak'.

