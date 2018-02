Sherpa y Hound: conoce los otros asistentes personales independientes

Si hace unos años hubieras visto a alguien hablarle al móvil habrías pensado que o estaba loco (posiblemente), o estaba hablando con el manos libres sosteniendo el móvil delante de su cara (que es otra forma de estar un poco mal de la cabeza) o estaba llamando al coche fantástico (eso sí que hubiera sido chanante). Ahora, sencillamente, pensarías que está hablándole a su móvil o quizá mandando una nota de audio.

De un tiempo a esta parte abundan los asistentes personales. El primero en romper la baraja fue Apple, que lanzó un Siri que poco a poco va mejorando. Luego llegó Google, dando un paso más con su 'Ok Google' y su integración en un concepto nuevo de asistente contextual llamado Google Now. El último (como de costumbre) es Microsoft, que tiene en Cortana a una de sus grandes apuestas de futuro pensando incluso en Windows.

En resumen se puede decir que tengas el móvil que tengas, a no ser que tengas algo muy raro, tienes al alcance de tu mano un asistente preinstalado. Pero, ¿qué pasa si no te gusta? Si eres de los celosos de su intimidad, directamente no lo usas. Si lo que buscas es algo más, quizá esto te pueda interesar: hay otros sistemas alternativos por ahí que, además, funcionan la mar de bien.

Sherpa Next, con sangre española

El primero de ellos es Sherpa Next, que mola especialmente porque es español. Bueno, por eso y porque funciona bien. Es una mezcla de Siri, por la forma en que funciona y resuelve búsquedas con la voz, y Google Now. De hecho, visualmente cuesta diferenciarlos.

No es sólo que funcione con tarjetas, sino que usa un aspecto visual similar (tarjeta blanca, diseño limpio, fondo gris), con algo más de riqueza de color (Material Design es lo que tiene)

Al instalarlo (en Android solo) te pide algunos detalles, como crear una cuenta, y alguna información, como cuál es tu equipo favorito. El resto lo va aprendiendo, a la vez que se nutre de tu información

¿Qué puede hacer? Buscar información por voz, al estilo de Siri, mostrarte información interesante, como la previsión meteorológica, o mandarte notificaciones, como los goles de tu equipo. Todo muy Google Now. Incorpora, además, algunas cosas diferenciales, como la posibilidad de postear novedades en tus redes sociales ordenándolo con la voz, por ejemplo

Hound, de SoundHound

La otra alternativa suena a vieja conocida: SoundHound. Sí, se trata de esa app que 'escucha' música y te dice qué canción suena. Además de su servicio más conocido, tienen otras herramientas, como Houndify para desarrolladores, que permite crear apps y servicios con integración de órdenes de voz y, lo que nos ocupa, Hound (no, no son muy originales con los nombres)

De momento es poco más que una beta que sólo funciona en EEUU y en inglés, pero la cosa promete. Es un potente asistente de voz que como rasgo diferencial tiene la comprensión semántica.

Como muestra, un botón: puedes pedirle que te busque un hotel en Miami que tenga habitaciones libres, entrando el lunes y yendo a pasar cuatro noches, que tenga piscina y que admita animales. Todo del tirón. Y te muestra los resultados. Una vez hecho eso, puedes preguntarle qué tiempo hará, que la app entenderá que te refieres a Miami, y te lo mostrará.

La app, por lo tanto, tiene muy buena pinta, y promete un desarrollo de comprensión de voz prometedor. Está disponible -con las limitaciones mencionadas, añadiendo que necesitas pedir invitación- en Android, y pronto (prometen) en iOS

¿Lo malo de ambas? Que ambos funcionan como apps, es decir, no están integrados en tu sistema como sí los asistentes de serie. Y eso no es que reste funcionalidades, pero sí supone una duplicidad un poco incómoda.