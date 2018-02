El selfie tendrá su propio emoticono

El mundo de los emoticonos es, cada día, más amplio. Lejos quedan aquellos días en los que hacía falta un diccionario de ‘emojis’ para conocer el significado de cada uno de ellos. Ahora los hay para todos los gustos: con guiños a Star Trek, con distintos tonos de piel e incluso los hay con un toque soez. Hasta las marcas se han lanzado al mundo de los emoticonos sin dudarlo.

Aún así, nunca son suficientes. Por eso, Unicode, el consorcio responsable del fantástico mundo de los ‘emojis’ prepara ya una nueva hornada de emoticonos que, en principio, se publicarían en verano de 2016.

Entre los 38 nuevos emoticonos que planea el consorcio hay algunos llamados al éxito seguro: una loncha de beicon, Mamá Noel o un tiburón estarán presentes en este grupo de nuevos emoticonos. Sin embargo, la estrella puede ser el emoticono del ‘selfie’, que por fin llegará a nuestros móviles.

No obstante, aún queda mucho para poder disfrutar de estos nuevos emoticonos en nuestras aplicaciones. Cuando Unicode los apruebe, las compañías deberán adoptarlos en un proceso que no es precisamente rápido. Sin ir más lejos, la anterior tanda de novedades –que está ya en los dispositivos de Apple- aún no ha llegado a Android.