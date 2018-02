Salva tu tarifa de datos de las apps más voraces con unos sencillos ajustes

A veces se nos va de las manos el ver vídeos, escuchar canciones o subir fotos con nuestro plan de datos, hay que reconocerlo. Pero en otras ocasiones el 'enemigo' es invisible: son las propias apps las que se actualizan en segundo plano o las que tienen activadas por defecto algunas características que se comen tus megas como si no hubiera un mañana.

En muchas ocasiones esto se ataja con ajustes en el propio sistema operativo (restricciones, control de datos...), pero otras veces tenemos que entrar de manera individualizada al menú de configuración de cada app para evitarlo.

Aquí van consejos para algunas de las más apps utilizadas:

Facebook

No sólo es un drenador de dato de batería, también se pasa a veces de la rosca actualizando en segundo plano. En la configuración evita la reproducción automática y reduce los intervalos de sincronización. Mantén a raya a esta 'gasta megas'.

Instagram

Nos quitaron hace tiempo la opción de reproducir los vídeos sólo con wifi, así que la única opción posible que nos queda es entrar en 'Uso de datos móviles' y elegir 'Usar menos' y, como mucho, bajar la calidad de las fotos que subimos. Eso sí, con esto último se resentirá tu postureo.

Snapchat

Todo contenido que sea vídeo consume mucho, es evidente. En esta app puedes recurrir al 'modo de viaje', que hace que todos los 'snaps' públicos de tus contactos no se carguen de manera predeterminada, sino que tengas que ir pulsando los que te interesan para descargarlos

Spotify

Por defecto no permite usar datos móviles, pero se puede colar algo por ahí. Por ejemplo, cuando a veces aparece y desaparece una canción de una lista por tema de derechos y no la tienes sincronizada: ahí comenzará a chupar de tu tarifa de planos. No suele pasar muy a menudo, pero el modo 'sin conexión' es tu salvador en algunos casos.

Chrome

El navegador de Google cuenta con un economizador de datos en sus ajustes, que se activa en un abrir y cerrar de ojos y hasta te dice los megas que te has ahorrado activándolo.

Twitter

El vídeo es el protagonista de casi todas las redes sociales, pero nuestra tarifa no se estira tanto como para estar regalando 'autoplay' a diestro y siniestro. Vigila esta opción en los ajustes y, ya de paso, los intervalos de sincronización de tu cuenta.

WhatsApp

Hay que reconocer que está bastante optimizada, pero si queremos exprimir a tope nuestro 3G/4G podemos obligarle a que no se descargue automáticamente ningún vídeo o foto si no es en conexión wifi.