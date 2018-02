Reality Editor, un app experimental para unir dispositivos con el móvil

No hay un solo día en que un cacharro que pensábamos que no necesitaba estar conectado a internet acabe estándolo. En un principio fueron los teléfonos, ahora son los televisores y muy pronto nos va a resultar extraño que nuestra báscula no se conecte con una base de datos online y compare nuestro peso con el de la media de ciudadanos de nuestro país por edades, altura y estatus social. Al tiempo.

En semejante panorama, aplicaciones como Reality Editor tienen un sentido tremendo y parecen cada día menos ciencia ficción y más herramienta de uso diario. Os pongo en contexto: Reality Editor es una herramienta desarrollada por un grupo de investigadores del MIT, esto es, el Instituto Tecnológico de Massachusetts -o lo que es lo mismo, uno de los sitios donde se hacen cosas más avanzadas de todo el planeta Tierra-. Esta gente piensa que esta aplicación de realidad aumentada, que añade capas de elementos a lo que vemos en pantalla sin crear una realidad totalmente virtual, puede ayudarnos en un futuro cercano a conectar dispositivos.

De acuerdo: actualmente estamos más que acostumbrados a conectar unos dispositivos a otros, como una tarjeta de memoria a un teléfono móvil o un tablet a un proyector para emitir imagen. Sin embargo, Reality Editor apuesta por estas interacciones y otras muchas más metafóricas, como gestionar el volumen de un amplificador con un móvil para ajustar la mezcla de sonido de una banda de música en tiempo real. ¿Mola, eh?

Usando la cámara del teléfono, Reality Editor funciona en muchos sentidos como un cable digital que une un cacharro con otro, todo esto usando simplemente conexiones inalámbricas y las imágenes que muestra nuestra cámara como referencia de qué ‘cable invisible’ debe ir en qué otro ‘puerto que no se ve’. Todo esto se entiende mejor en el vídeo que tenéis más abajo.

Muchos me diréis que ya existen aplicaciones que, por ejemplo, te permiten controlar tu coche desde el móvil de forma directa, y es cierto. Sin embargo, Reality Editor quiere quitarse de en medio todos los intermediarios posibles para que usemos una única manera de relacionarnos con los dispositivos y que esto facilite las cosas a muchos niveles. Al fin y al cabo, la app que controla el coche adaptado a iOS es muy diferente de aquella pensada por otra marca para Android, ¿verdad? La idea es usar un mismo ‘destornillador digital’ para todos los ‘tornillos digitales’.

De momento, usar esto en la vida real es inviable, pero para que sea posible en un futuro, existe una aplicación beta para iOS y un código fuente que cualquiera puede descargarse para comprender y desarrollar aplicaciones propias de esta tecnología tan puntera. De momento, no hay ni tan siquiera suficientes dispositivos con capacidad para comunicarse con los móviles –no tenemos una cafetera que se maneje con el teléfono móvil, por poner un ejemplo práctico y del día a día–, pero a medida que la tecnología se abarate y que, sobre todo, los fabricantes de ciertos cacharros no sepan qué más meterles, es posible que empecemos a ver Reality Editor, o la app que sea que se utilice, de forma más cercana. De momento, que este post os sirva como un vistazo al futuro.