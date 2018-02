¿Quieres pagar 200 euros menos de luz al año? Descubre estas aplicaciones

Todos aquéllos que tengan un contador de luz digital podrán pagar la factura en función de las horas que hayan consumido electricidad y el precio que tenga cada hora, a partir del próximo 1 de julio. Con el fin de controlarlo y saber qué horas son las más económicas de cada momento, se han desarrollado diferentes apps que prometen un ahorro de hasta 200 euros anuales.



El precio de la luz estará regulado en función de lo que cueste en cada momento en el mercado mayorista, y aparecerá pubicado en la web de Red Eléctrica de España un día antes a partir de las 20:15 de la tarde. Esta nueva modificación no afectará a las personas que no tengan un contador 'inteligente', por lo que se les seguirá cobrando como hasta ahora.



Diversas aplicaciones se han desarrollado con el cobjetivo de adelantarse y facilitar a los clientes la información necesaria para planificar el gasto. Éstas son algunas de ellas:

'Luz+Precio'

Con esta aplicación podrás conocer el precio de la electricidad en cada momento y las horas más baratas de todo el día. También podrás ver toda la información en gráficos y ciertas recomendaciones de consumo, como por ejemplo el mejor momento para pasar el aspirador o poner el lavavajillas.



Una de las opciones más prácticas es la de umbral. Puedes introducir un precio medio, que suponga el máximo que estés dispuesto a pagar, y la app te explica cómo no superarlo e incluso reducir el precio. También te permite programar notificaciones.

La empresa Factorenergía también ha desarrollado una aplicación, disponible para iOS y Android, con la que promete un ahorro de hasta 200 euros anuales en una vivienda con 4 miembros.Con esta app, se podrá conocer el precio más económico de cada momento del día y las tarifas del día siguiente, lo que permitirá al usuario organizar y crear hábitos de consumo responsables. Todo ello va acompañado de formación energética a los consumidores.

'Precio de la luz' es gratuita y está disponible en Google Play. Esta app muestra el precio de cada hora a tiempo real, y establece una relación con los días siguientes y anteriores para poder comparar. Además, te avisa mediante alertas del momento en el que la electricidad tiene su precio más bajo.

Otra opción es 'Boltio', una aplicación que no sólo muestra el precio de cada hora y día, sino que además hace una estimación de lo que puede costar encender el portátil o conectar una lámpara en cada hora. Sus creadores también aseguran que hacer un buen uso de esta app puede suponer un ahorro de hasta 200 euros al año.

Estas opciones permiten que el consumidor pueda controlar y reducir su consumo energético y, por lo tanto, el gasto de luz que tiene mensualmente. Por lo general, la electricidad es mucho más económica entre las 00:00 y las 13:00. A partir de las 18:00 su precio se incrementa bastante.

Pero, si no quieres jugar con las horas, tienes otras opciones. Puedes reducir la cantidad de Kilovatios contratados o fijar un precio por cada uno durante un año. Ya no hay excusas para no ahorrar.