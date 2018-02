Ya puedes utilizar la versión web de WhatsApp desde Firefox y Opera

La versión web de WhatsApp amplía su campo de actuación. Si esta versión fue lanzada hace pocas semanas y solo era compatible en Google Chrome, ahora el servicio de mensajería instantánea crece.

Tal y como anunció WhatsApp a través de Twitter, la plataforma web a través de la que los internautas pueden utilizar el servicio de mensajería instantánea por excelencia desde las pantallas de sus ordenadores ya es compatible con Firefox y Opera.

WhatsApp Web: https://t.co/BPQLxqKDSj - Firefox and Opera browsers are now supported! pic.twitter.com/D4aQiy5IC6