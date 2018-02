Así son las nuevas pantallas de inicio que quiere Samsung para sus Android

Todo el mundo ha imitado el sistema operativo de Apple en lo que se refiere a dispositivos móviles. Su iPhone, para bien o para mal, fue el referente y solo a través de su constante reinterpretación se tira para delante. Por ello, Android e iOS, tal como hemos dicho muchas veces, tienen más cosas en común que diferencias, pero por primera vez podríamos estar ante el principio de un gran cambio: parece que las pantallas inicio van a cambiar durante 2014, y Google, no Apple, tiene la culpa.

Ya hemos hablado alguna vez de Google Now y de sus virtudes como servicio de predicción, de ayudante inteligente y de reconocimiento de voz. En España quizá está algo limitado porque no hay muchos servicios patrios integrados, pero en EEUU es posible hasta pedir pizzas con un par de sencillos trucos que, claro, esconden mucha magia detrás: quizá habías pedido una pizza el mismo día de la semana pasada y por eso te lo sugiere, o has ido al mismo sitio después del cual pediste la pizza, o te has reunido con un amigo y Google sabe que la última vez cenasteis pizza. Pueden ser muchas cosas, vaya, pero Google lo sabe y, si no, aprende a saberlo e intenta estar listo para tus necesidades.

Todo esto tiene mucho que ver con el Big Data, la nueva corriente que viviremos en 2014 y que, aunque viene prediciendo elecciones y siendo realmente útil en estadística, este año va a pegar fuerte en el mundo de la electrónica de consumo. Tiene sus inconvenientes y probablemente haya muchos problemas con la privacidad de este tipo de sistemas, pero las ventajas están claras: hacen la vida más fácil y rápida. Y por ahí van los tiros con las pantallas de inicio: ¿por qué tener que entrar en el navegador, hacer una búsqueda tecleando y esperar a ver a qué hora es el próximo partido del Barça si el teléfono puede saber eso todo antes de que tú?

Las filtraciones sobre el nuevo home screen de Samsung para sus próximos teléfonos parecen dispuestas a hacer esto lo más importante del teléfono. Si Google Now ahora es accesible con un solo gesto o en la pantalla a la izquierda en Android 4.4, Samsung quiere darle más protagonismo aún a sus predicciones introduciéndolas directamente en la pantalla de inicio. Por las imágenes, no es fácil saber cómo funciona el sistema exactamente, pero está ahí, lo primero de todo, como protagonista absoluto.

No es el primer intento de este tipo de interfaz que conocemos, y seguro que muchos tenéis a Facebook Home en la cabeza. El lanzador de Android modificado por la red social mostraba resultados de Facebook en pantalla, desde eventos a nuevas fotos de amigos, sin tener que entrar en la aplicación. De un vistazo, se podía saber qué había pasado.

En cierto modo, estas nuevas pantallas de inicio van dirigidas a esto, pero introduciendo componentes mucho más complejos detrás: saber a qué hora empieza el partido de tu equipo de fútbol, dónde tienes una reunión, los kilómetros que tienes que hacer hoy corriendo dentro de tu rutina…

De implantarse este tipo de pantallas de inicio, estaremos ante un año problemático dentro del mundo de la electrónica de consumo. ¿Merece la pena perder más privacidad y que tu móvil te lo ponga todo más fácil con tal de hacer menos pulsaciones y tardar menos en tareas cotidianas? Lo veremos pronto.

Una cosa está clara: Google Now funciona estupendamente, y Samsung lanzará algo a la altura vista esta filtración. Si funcionan, nuestros hábitos de consumo en el móvil y la forma en la que nos relacionamos con él pueden cambiar drásticamente.