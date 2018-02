PETO, el Tinder que te permite ligar cuando paseas a tu perro

Cuando Roger Radcliffe conoció a Anita en un parque londinense junto con sus respectivos perros en '101 Dálmatas' no hacía falta ninguna aplicación para precisamente forzar estos encuentros tan casuales.

Sin embargo, hoy en día, nacen aplicaciones para terminales móviles con ese mismo objetivo: conocer gente gracias a nuestras mascotas. Es lo que en Indonesia un grupo de desarrolladores han venido a llamar PETO, una especie de Tinder pero para perros, gatos, canarios y toda mascota que se precie.

La aplicación cuenta con un servicio de geolocalización para saber en todo momento dónde estás ubicado. Tú y todos los que usen PETO, claro. De este modo, cuando salgas a pasear con tu perro puedes ver qué usuarios hay a tu alrededor y ver las fotos de su perfil. A partir de ahí, el sistema es similar al de Tinder: si te gusta lo que ves, le das un 'like' y puedes entablar conversación si es recíproco; si no te gusta, deslizas y pasas al siguiente. Así de fácil.

Pero en PETO no sólo se va a ligar o a conocer a otros dueños de mascotas. Mientras no estés en el parque paseando también puedes jugar con 'Hump Game', en el que puedes pasear de manera virtual con el avatar de tu mascota e ir pasando por aventuras en las que tendrás que hacer que tu can pase por pruebas para ir subiendo de nivel.

Por último, la aplicación también tiene una vertiente solidaria, puesto que dispone de una pestaña en la que se pueden poner en contacto personas que quieran adoptar o acoger un animal con aquellas que ya no puedan mantenerlo o con refugios de animales.

Si PETO hubiera existido en el momento que Dodie Smith escribió su cuento sobre los dálmatas igual la historia hubiera cambiado para siempre. Quién sabe…