Ocho apps para manejarte estando de vacaciones

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | Actualizado el 07/02/2018 a las 19:46 horas

Así que te vas de vacaciones, ¿eh? Vaya, vaya, eso está muy bien. Que sepas que te odiamos un poco, pero bueno, pelillos a la mar: hemos decidido echarte un cable para que pases las mejores vacaciones posible en lo que al manejo de tu móvil se refiere.

Y es que en el día a día todos sabemos desenvolverlos sin problema, pero lo cierto es que, aunque de entrada no caigamos en ello, cuando salimos fuera de nuestra ciudad o de nuestro país echamos en falta varios servicios que en realidad podemos conseguir desde apps de nuestro móvil. Si este verano sales de vacaciones, hay cosas que no deberían faltar en tu teléfono:

1. Transporte

Supongamos que haces un trayecto por tierra. ¿Cómo vas a ir? Si quieres ahorrar un dinerín te recomendamos que compartas coche: con Blablacar o Amovens puedes ahorrarte un buen pellizco, ya sea viajando en el automóvil de otras personas o poniendo a disposición de otros el resto de plazas de tu propio vehículo.

2. Tráfico

Dependiendo del día que empiece tu viaje tendrás un tráfico más o menos fluido, ya sea en la carretera o incluso dentro de la ciudad que estés visitando. En ese caso te recomendamos Waze: la aplicación que te informa del estado del tráfico gracias, entre otras cosas, a las aportaciones desinteresadas del resto de usuarios.

3. Gasolineras

Si te espera un largo trayecto por carretera, debes saber dónde repostar. Para ello puedes bajarte la aplicación Gasolineras de España, que te será francamente útil: no sólo te dirá dónde tienes las diferentes estaciones de servicio, sino que también podrás comparar los distintos precios del combustible.

4. Transporte urbano

Si necesitas moverte dentro de la ciudad, opciones tienes más que de sobra. Si estás en una ciudad grande puedes recurrir a Uber, a Cabify o a aplicaciones de solicitud de taxi como Mytaxi. En caso de que prefieras moverte en transporte público o andando, te aconsejamos Google Maps claro, pero también Citymapper.

5. ¡El dinero del bote!

Te organizas un viaje de amigos y nunca falla: uno paga una cosa, otro otra, luego está el típico escaqueado que no quiere pagar nada, el que va al baño cuando traen la cuenta... y al final es casi imposible ponerse de acuerdo en cuánto dinero debe cada uno y a quién se lo debe. Hay muchas apps para gestionar dinero de botes en común, y en este caso te vamos a recomendar que uséis Shettle Up, una de las más completas.

6. Olvídate del trabajo

Es uno de los mayores mandamientos... y casi nunca se cumple: “Cuando estés de vacaciones, tienes que desconectar del trabajo”. Si estás verdaderamente harto de recibir correos del trabajo y te has propuesto olvidarte de ellos pero no puedes prescindir del móvil, te traemos una app que te va a permitir hacerlo: Offtime te da la oportunidad de gestionar qué aplicaciones quieres mantener activas... y cuáles quieres mandar a paseo hasta que vuelvas a la oficina.

7. ¡La playa!

Si vas a un sitio de playa y no sabes cuáles tienes cerca... pues igual andas un poco perdido, ¿eh? Pero bueno, no te preocupes: iPlaya te permite localizar las playas más cercanas de tu entorno. No sólo te dirá su posición geográfica, sino que también te proporcionará la información meteorológica prevista.

8. ¡El chiringuito!

Esta app ya es para subir nota, y si eres la persona más despistada sobre la faz de la tierra, te va a encantar. Y es que hay que hablar en serio de una cosa: los chiringuitos de playa no siempre tienen toda la calidad que cabría esperar de ellos. Para eso tienes Chiringuía, una app que te clasifica todos los chiringuitos de su base de datos para que puedas elegir el mejor. ¡A tu salud!