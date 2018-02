Nuevo timo con los emoticonos de WhatsApp

Sea cual sea el tema de moda, allí hay delincuente para sacar provecho. WhatsApp y el resto de aplicaciones exitosas que la mayoría de usuarios tienen en su smartphone no iban a ser menos, así que no son pocas las estafas que pueden aparecer en tu teléfono móvil.

Si el servicio de mensajería instantánea ya ha sido utilizado como caballo de Troya para timos relacionados con sus inexistentes videollamadas, con sus utópicos cambios de aspecto y con una ingente cantidad de características totalmente inventadas, ahora son los emoticonos los que utilizan los ciberdelincuentes para estafarte a través de WhatsApp.

“Que chulos los nuevos emoticones de WhatsApp”. Este mensaje, acompañado de un enlace acortado, ha circulado en los últimos días por numerosos grupos y conversaciones de la aplicación propiedad de Facebook. Con la falsa promesa de un paquete novedoso de ‘emojis’, el objetivo de este mensaje es conquistar a los usuarios de WhatsApp más inocentes para que accedan al enlace.

En él, obviamente, no hay ningún emoticono nuevo. En realidad, lo que encontrará el usuario aventurero que se atreva a hacer clic en la URL será una promesa más: la novedad son emoticonos animados (cOmo los que se usaban antaño en el desaparecido Messenger) que, eso sí, el incauto solo obtendría después de compartir el mensaje correspondiente con diez amigos en WhatsApp o en tres grupos distintos.

Tal y como ha advertido la Policía Foral de Navarra desde su cuenta de Twitter, este sistema podría ser utilizado por los ciberdelincuentes para instalar en tu smartphone algún tipo de software malicioso con el que hacerse con los contactos de tu agenda.

NUEVOS EMOTICONOS 😛😠😋😈😱 NO pinches NI reenvies!! OJO! Pueden hacerse con tus contactos #malware pic.twitter.com/QI0GVQtdrY — Policía Foral (@policiaforalnav) noviembre 9, 2015

No obstante, si el mensaje llega hasta ti a través de alguno de los muchos grupos que tienes en WhatsApp, no hay motivo para la preocupación. Su simple presencia no meterá en tu bolsillo ningún malware: con no acceder al enlace es suficiente para evitar un susto.

En general, ser precavido es la forma perfecta para lograr no ser víctima de una de estas estafas. De esta forma, es necesario tener presente que, hasta el momento, ninguna novedad de WhatsApp implica una descarga extraordinaria que se realice desde fuera de alguna de las tiendas oficiales de aplicaciones.

NO pinches NI bombardees por #Whatsapp con este mensaje!!! Podrían hacerse con tus contactos o colarte un malware pic.twitter.com/8YSFkWcnyd — Policía Nacional (@policia) noviembre 8, 2015

Si recibes el mensaje que no cunda el pánico, sólo ignóralo. Ahora promete nuevos emoticonos, pero dentro de unas semanas serán más videollamadas, hologramas gratuitos, más cupones descuento en Ikea o divertidos GIF: nuevas estafas que tendrán por objetivo robarte información. No hagas clic.

Todos los cambios del servicio de mensajería llegan a través de la actualización de la app (con la descarga habitual a través de Google Play o iTunes).