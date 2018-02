Nueve aplicaciones que mejoran las que trae de fábrica cualquier iPhone o Android

Cuando compras un smartphone y lo pones en marcha por primera vez se da el pistoletazo de salida a un montón de descargas y actualizaciones de apps que persiguen una misión: personalizar tu nuevo terminal a tu gusto. Y eso pasa seas de Android o de iOS, y a pesar de que los fabricantes de hardware te ofrecen con éxito variable un buen número de aplicaciones propias para hacer determinadas labores.

Pero no, tú quieres otras cosas que ellos no te dan.

Vale, no pasa nada porque precisamente la AppStore y GooglePlay tienen sentido cuando ofrecen alternativas mejores a lo que manejas de serie. Lo malo es que regularmente los fabricantes no te dejan borrar sus apps, aunque no las utilices... y eso se vuelve aún peor en un iPhone, ya que, a diferencia de los Android, tus apps están ahí, en el escritorio, a la vista, aunque sean cosas que nunca vayas a utilizar.

La solución, lejos de ser ideal, es práctica: creas una carpeta, metes dentro todo lo que no vayas a usar y listo. Y ahora sí, a bajar aplicaciones a tu gusto.

Si me preguntan a mí yo tengo nueve grupos de aplicaciones que me han acompañado en los terminales que he tenido precisamente porque superan con creces lo que Google o Apple han preinstalado en el teléfono.

El primer grupo es el de los dialers y las agendas de contactos. En ninguno de los dos grandes SO el dialer me gusta: antes marcando el nombre del contacto en el teclado numérico te ofrecía combinaciones de posibles destinatarios, pero ahora en ambos casos dan un buscador de texto para que bucees entre la maraña de contactos. Un horror.

Por eso suelo trabajar con dos alternativas. La mejor es Contacts +, que unifica tus contactos de la agenda y redes sociales, además de añadir sus últimas actualizaciones, imágenes y localización, todo en una completa visualización. Su dialer, además, sí hace lo que comentaba arriba, lo cual es muy de agradecer.

La otra opción es la de Xobni, recientemente comprada por Yahoo y que actualmente sólo funciona con iPhone, que ofrece explicaciones y estadísticas de relación de todos los contactos con los que alguna vez has tenido alguna comunicación. Es una app poco útil como marcador o agenda, pero muy útil para saber qué relación tienes con según qué gente.

El segundo grupo es el de los gestores de tiempo. Mientras he tenido dispositivos de Android he funcionado con Google Calendar y, para las notas, he sido más de Google Keep que de Evernote -posiblemente porque nunca he sido muy de notas-. Pero en iOS, que no hay Google Calendar ni Google Keep que valga, me decanto por dos apps con un diseño espectacular y un horizonte de mejora prometedor: las de any.do.

La primera es Any.do, para tomar notas de forma minimalista, sencilla y con un diseño y versatilidad espectaculares. Pero donde la compañía ha dado un salto es en su Cal, un calendario totalmente integrado con Google Calendar o con el Calendar de Apple, que incluye no sólo eventos y horas, sino una interfaz visual para enseñar localizaciones, invitados, notas y un montón de cosas más. Tiene fallos, como lo difícil que resulta separar la visualización de varios calendarios, o el hecho de que le falte un buscador, pero no deja de ser una beta... y menuda pedazo de beta. Y, claro, ambas apps empastan a la perfección.

Y esto es el principio, porque preparan ya una aplicación de mail y otra llamada 'memo' que no sé bien qué será.

El tercer grupo lo forma sólo un miembro: vale que tu Android y tu iPhone traigan integradas de serie las predicciones meteorológicas... pero no son tan chulas como las de la app de Yahoo. A pesar de que el icono no puede ser más feo, la app Weather de Yahoo es de las cosas más chulas que hay en el mercado, con integración de fotos de Flickr para cada ubicación, un montón de información adicional y predicciones a siete días. Intuitiva, pero sobre todo preciosa.

El cuarto grupo es el de las herramientas para leer. En iOS solía haber un rey, que era Flipboard, especialmente para tablets, porque para smartphones tardó años en salir la versión. Y no nos engañemos: Flipboard sigue siendo una pasada, y ha marcado escuela... pero Feedly ha sabido comerle la tostada, especialmente con el golpe de visibilidad que supo tener cuando Google anunció que cerraba Google Reader.

De Feedly destacaría el diseño, simple y efectivo, la calidad de la búsqueda de RSS, la facilidad de uso y organización y, quizá por encima de todo lo anterior, su completa sincronización con todos los entornos y dispositivos, algo por lo que Flipboard jamás se interesó. Sólo una pega: estaría bien que cuando eliminas algo de tu lista de pendientes de leer se eliminara de todos los dispositivos donde tengas asociada tu cuenta.

El quinto grupo es enterito para Twitter. Si te fijas, y aunque la última versión oficial no está mal, es la única red social o similar que casi se usa mejor desde otras apps que desde la suya propia. Piénsalo: Facebook, Tumblr, Google +, WordPress... posiblemente tú usas todas esas en su propio entorno y no fuera.

Sin embargo Twitter ha sido siempre como un buen jefe: se ha rodeado de alternativas mejores a sí mismo. Por ejemplo, para ordenadores TweetDeck, que acabó comprando. Y para móviles, TweetBot, de pago, pero mucho más completa que la app oficial, incorporando por ejemplo listas, aunque no columnas.

En Android surgió una alternativa interesante, pero que está llevando demasiado tiempo desarrollar: se trata de Tweet Lanes, que poco a poco va cuajando tras un arranque fulgurante poco más de un año atrás, parte gracias al diseño en columnas que tan buenos resultados le dio a TweetDeck.

El sexto grupo es exclusivamente para usuarios de Android, porque el mundo NFC es una quimera para los de iOS. A falta de un Passobook oficial y masivo, los usuarios de Google tienen que buscarse alternativas fuera.Para almacenar tarjetas y carnets vía passbook Pass2U Passbook es una buena alternativa para introducirse en el mundillo, o con una calidad un pelín inferior, PassWallet NFC.

Pero, además de descuentos variados y tarjetas de fidelización, se supone que PassWallet sirve para más cosas, como manejar el 'beam' de los dispositivos que cuentan con esta tecnología. Por eso apps como NFC Launcher pueden ser esenciales: no sólo te sirve para manejar la conectividad de tu terminal, sino que te permite programar NFC stickers, todo un punto.

Séptimo grupo: el fútbol. Sí, la gente suele usar el móvil o la tablet para enterarse de la última hora, y la verdad es que normalmente los dispositivos recién estrenados adolecen de programas que satisfagan a los futboleros. Pero no hay problema.

Para los Android recomendaría The Football App, cuyo diseño -sin ser una maravilla- es funcional y, además, permite bucear satisfactoriamente por la ingente cantidad de ligas y competiciones que cubre.

Para los iOS recomendaría Live Score Addicts, que tiene tanta información como la anterior, solo que con un diseño de diez. La misma factoría cuenta, además, con una app para votar al jugador de cada partido que, como cabría esperar, se integra perfectamente bien en la primera app. El octavo grupo es, en sí, un ruego: por favor, señores desarrolladores de móviles, devuélvannos la radio FM de nuestros terminales: menos de una hora conectado a un streaming de la radio te puede costar casi 50 megas de conexión, nada menos. Pero mientras ese momento sigue llegando , que suele acabar pasando, nada mejor que usar una app integrada para escuchar emisoras: se trata de TuneIn, que ofrece radios en directo de varios países del mundo, con una calidad de audio bastante aceptable.

El noveno grupo es exclusivo para Android. El SO de Google tiene algo que barre y friega al de Apple, que es el de los widgets en pantalla, y la personalización para generar accesos directos a recovecos del sistema. Por si eso se te queda corto, Widgetsoid te ayuda a configurar botoneras de acceso directo a acciones concretas sin el menor esfuerz: desde poner una canción concreta hasta decirte la temperatura de la batería, o diseñarte tú mismo tipografías, colores y tamaños de elementos diversos.

Luego ya viene lo demás, con apps como Facebook, Google +, WhatsApp o SoundHound. Pero es que esas, de momento siguen sin tener sustituto.