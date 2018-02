Nexar, la app que te permite delatar a los malos conductores

Es el pan de cada día de los que son (sois) conductores: esta mañana un loco al volante te ha dado un susto de muerte y la cosa casi acaba en disgusto. Y la culpa es suya y sólo suya, que es un idiota, ¿verdad?

O bueno, oye, también puede que pase al revés: que el otro conductor dé por hecho que ha sido culpa tuya cuando en realidad no has hecho nada. Pero claro, no vas a denunciarle si en realidad no ha llegado a hacerte nada. Pero no estaría mal que, al menos, supiese el posible daño que ha ocasionado.

Nexar graba 20 segundos antes y 10 después

Tenga quien tenga la razón, habrá que ver si piensa lo mismo Nexar, una aplicación nacida en Israel (donde también nació Waze, la app colaborativa que te informa del estado del tráfico) que se encarga de registrar absolutamente todo lo que pasa antes y después del accidente o incidente que has sufrido.

Nexar funciona de la siguiente manera: una vez que colocas tu móvil en el salpicadero con la cámara trasera mirando hacia la carretera y la activas, la aplicación comienza a ir grabando y registrando en vídeo (pero sin recopilar definitivamente) todo lo que va sucediendo en la calzada durante tu trayecto.

Ahora bien, en caso de que tengas un accidente o un mediano susto, bastará con que lo notifiques en la aplicación marcando dicha opción. En este caso, ella se encargará de almacenar automáticamente los 20 segundos de antes y 10 de después del momento en que notificaste que sufriste el incidente en cuestión.

Capta los movimientos... y la matrícula

Como ya habrás podido imaginar, Nexar no sólo captará todos los movimientos que haya habido delante de tu coche, sino también la matrícula del que te ha pegado el susto. Y, ¿qué pasa entonces? En este caso, la aplicación registrará todo lo que ha pasado y te proporcionará la matrícula del conductor en cuestión.

Además, si dicho conductor también tiene la app, recibirá un aviso que le avisará del incidente (por si no se ha dado cuenta, el amigo) y le pedirá que tenga más cuidado la próxima vez. Eso sí, en principio la aplicación no tendrá ningún tipo de puente ni lazo oficial con la policía.

La 'moda' de los cámaras en los coches

Decimos que las grabaciones de Nexar no servirán como argumento legal “por ahora”... porque, quién sabe, igual acaban siendo muy útiles. Y es que, a poco que seas un curioso de internet, seguro que ya has visto que en países como Rusia son muchos los coches que llevan cámaras incorporadas para registrar todo lo que pasa.

¿La razón? La extraña afición de algunos peatones a la hora de intentar provocar minúsculos accidentes con los que amedrentar al conductor para que le pague una buena cantidad de dinero si no quiere ser demandado. A los conductores de estos países, desde luego, Nexar también les vendría de perlas.