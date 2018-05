Llega el 25M: Si eres menor de 16 años, solo podrás usar WhatsApp con permiso de tus padres

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos está causando un pequeño cisma en el mundo de internet: multitud de webs renovando los permisos para poder seguir usando cookies, renovación de formularios y también de políticas de privacidad. Una de ellas, la que más ha llamado la atención últimamente, la de WhatsApp.

¿Qué ha actualizado WhatsApp?

Uno de los puntos con los que se pone especialmente crítica la nueva RGPD es la protección de los datos de los más pequeños y, en ese sentido, aplicaciones como WhatsApp han tomado cartas en el asunto y se han adelantado a la aplicación efectiva de la normativa.

Así, la aplicación propiedad de Mark Zuckerberg decidió tirar por el camino del medio y aumentar la edad mínima de acceso de los usuarios desde los 13 hasta los 16 años.

¿Desde cuándo será efectiva esta medida?

En principio ya lo es, porque la actualización de esta política de privacidad se llevó a cabo a finales del mes de abril, causando un gran revuelo. Sin embargo, no será hasta el día 25 de mayo cuando se haga efectiva al 100%

¿Qué pasa si tengo menos de 16 años y vivo en España?

En primer lugar, si tienes WhatsApp, habrás visto que la aplicación te ha preguntado si tenías más de 16 años para poder seguir utilizándola. Si has dicho que sí, la has mentido descaradamente pero… ¿quién se dará cuenta? Efectivamente, nadie. Si le has dicho que no, te habrá pedido autorización de tus padres así que... pasa al siguiente punto.

¿Tengo que pedirle permiso a mis padres?

Legalmente y según las condiciones nuevas, sí. Según queda recogido, “si no tienes la edad necesaria “para tener la autoridad como para aceptar los términos de servicio de WhatsApp en tu país, tus padres o tutores deberán aceptar nuestros términos en tu nombre”.

¿Y en España?

En el caso de España el límite legal para acceder a este tipo de servicio está, actualmente, en 14 años, aunque se espera que baje hasta los 13 cuando se apruebe la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos.