Lista de apps imprescindibles para la final de Champions

Madridistas y atléticos están convocados este sábado a una nueva final europea en San Siro dos años después de la última. Los primeros buscan su undécimo título y los colchoneros buscan la revancha y poder así lucir en sus vitrinas su primera 'orejona'.

Atresmedia ha preparado un despliegue sin precedentes para la previa, el evento y la posterior celebración del título más importante del continente como colofón a una temporada de Champions Total. Pero la final no sólo se juega en el campo, se disfruta en la tele o se vive en las ondas: allí donde haya una conexión a internet llegará la cobertura.

Por eso la primera app que te recomendamos para el derby es Atresplayer (Android / iOS / Windows), con la que podrás disfrutar del partido en directo con sonido Dolby y calidad HD que se adapta a la velocidad de tu conexión para evitar interrupciones.

Un buen complemento para estos días previos es la app oficial de la UEFA Champions League (Android / iOS), en la que se puede encontrar toda la información y estadísticas de la competición. Que luego no se diga que los organismos futbolísticos no están a la última: no todo va a ser ese himno que pone los pelos de punta sólo con escucharlo

Los equipos también cuentan con sus propias apps oficiales. La del Real Madrid (Android / iOS) cuenta con todo tipo de noticias, vídeos oficiales, zona para fans, tienda online y -atención- “contenido exclusivo de La Décima”. Justo lo que un merengue necesita para levantar el ánimo y poder ganar el primer título de la temporada. Bueno, eso, el gol de Zidane de La Novena y ver este vídeo de un aficionado entusiasmado en tiempos de la 'quinta del Buitre'.

La app del Atlético de Madrid (Android / iOS) también ofrece acceso a información oficial, narraciones en directo, fotos y vídeos oficiales, fichas con info de la temporada de todos los jugadores y alertas para los seguidores. Con esta app y un salvapantallas del Cholo Simeone o del gran Luis Aragonés los atléticos pueden venirse arriba cada vez que desbloqueen su teléfono.

Tanto la capital de España como Milán, ciudad que acoge la finalísima, se pueden colapsar ese día. Si eres uno de esos aficionados con suerte y puedes vivirlo en la ciudad italiana, o si vas a salir a disfrutar del encuentro o del postpartido, lo mejor es que te muevas en transporte público.

Para ello Citymapper (Android / iOS), disponible en ambas ciudades, puede ser una gran aliada para tus trayectos. Esta solución de movilidad te indica prácticamente todas las opciones de transporte disponibles con información de frecuencias, tiempos de espera e incidencias en tiempo real. Para que no te preocupes por nada después del partido, estés eufórico o triste. ¡Buena suerte para los dos equipos!