Kitestring, tu futuro ángel de la guarda digital

¿Habéis visto la película 127 horas? Esa en la que James Franco se queda atrapado y, como no tiene forma de comunicarse con el mundo exterior, se tiene que morder un brazo hasta que se libera. Pues bien, si su personaje hubiera usado Kitestring posiblemente no hubiera tenido que perder una extremidad. O quizá sí, porque las burradas que hace en esa película no son ni medio normales.

El caso es que Kitestring es una nueva manera de avisar a alguien de que algo ha ido mal en tu rutina, en tu particular aventura por un desierto o una noche que has salido de fiesta. Su creador se llama Stephen Boyer y concibió la app precisamente para esto último: a su novia y a él les daba bastante miedo cuando ella tenía que volver sola a casa por un barrio un poco peligroso. Pero esto no es una cuestión de proteger a tu novia a distancia, que una mujer puede defenderse solita perfectamente, sino de precaución: a cualquiera nos puede pasar y pillarnos completamente desprotegidos y sin forma de pedir ayuda.

Así, ideó un sistema por el que el móvil avisara a los contactos más importantes y de emergencia si no se llega sano y salvo a casa ¿Cómo? Bueno, tú no tienes que hacer realmente nada, solo ser un poco previsor: si piensas que no estás en una situación segura, activa Kitestring y él se encargará de todo siempre y cuando te hayas molestado en configurarlo en casa, porque no hablamos de una app móvil sino de una web app de las de toda la vida.

A diferencia de otros servicios parecidos, como bSafe o Nirbhaya, Kitestring funciona sin hacer nada en el momento de peligro solo para confirmar que estás bien. Para desactivarlo cuando hayas llegado a casa, por ejemplo, solo tienes que responder a la comprobación de estado que te enviará por SMS cuando tú le digas. Y si cuando te ha enviado tal notificación aún no has llegado a tu destino, siempre puedes decirle que te de otros diez minutos para enviar otra comprobación. En otras palabras: activas el servicio en su web, le dices cuándo debe comprobar que estás bien y a) si contestas al SMS, no hace nada; b) si no contestas, avisa a tus contactos.

Evidentemente, antes de empezar a usarlo, hay que darle toda la información necesaria: teléfonos, personas y hasta mensajes personalizados para enviar a dichas personas, pero como cada situación puede ser diferente, lo suyo es hacer un texto adecuado para cada una, indicando dónde estabas o a dónde te dirigías. Kitestring aún no tiene una app dedicada para móviles, pero su web está totalmente adaptada a ellos, así que no es un problema hacer esto.

Pero bueno, no seamos tan tenebrosos: no tiene por qué pasarnos nada cuando volvamos de noche a casa, que aunque el mundo es un sitio peligroso, no siempre tiene por qué tocarnos a nosotros. Kitestring tiene otros usos bastante inteligentes, como el que mismamente abre este post: si eres dado a los deportes extremos, asegúrate no solo de llevar tu móvil encima, sino de activar Kitestring por si la tecnología te falla o estás incomunicado.

Así pues, la gran utilidad de Kitestring es que funciona cuando no haces nada ¿Curioso para ser un servicio móvil, no? Usarlo en España, desgraciadamente, presenta un problema: los SMS que envía Kitestring son caros porque se hacen desde el extranjero, por eso esperamos que la aplicación llegue en forma de app pronto y permita otra clase de mecanismos, como mandar mails o incluso Whatsapps. Por ahora, quedaos con el nombre para cuando en un futuro.