Kitchenbowl lleva los gifs a las recetas de cocina

Kitchenbowl es una aplicación que une dos cosas que en principio no parecen mezclarse muy bien -como el agua y el aceite-, pero que una vez te las ponen juntitas, su unión cobra todo el sentido del mundo, como la harina y la mantequilla. Si por su nombre, querido lector con conocimientos de inglés, sabes que ‘kitchenbowl’ es un cuenco para hacer mezclas y recetas en la cocina, no hace falta que digamos que esta es una app de recetas.

Sin embargo Kitchenbowl -de momento solo disponible para iOS (lo sentimos, inmensa mayoría)-, apuesta por mostrar las recetas más que por escribirte los pasos, aunque también lo hace. Su idea es ponerte un gif por cada paso que te explica para que veas en bucle y con pequeñas duraciones. Es una avance en comparación con un vídeo, y os explico por qué: cocinar con YouTube al lado significa para el reproductor cada vez que tienes que comprobar una cantidad, un dato o buscar un ingrediente. Eso no ocurre aquí, porque el gif es breve y se repite.

Vale, puedes que estés completamente conforme con tu cocinero favorito de YouTube y las recetas del libro que te regaló tu madre cuando te independizaste, pero dale una oportunidad a Kitchenbowl porque resuelve la duda fundamental que yo y muchos otros tenemos cuando cocinamos con una receta: ¿estoy haciendo esta mezcla bien? Al mostrar un gif animado con un breve ejemplo de cómo hacer algo y al repetirlo una y otra vez sabes qué hacer. Por narices, vaya.

No todo está explicado con gifs, obviamente, pues “echa 45 gramos de mantequilla y deja que se derritan a fuego lento” no necesita mucha explicación, por ejemplo, así que las recetas de Kitchenbowl terminan siendo una buena combinación de poco texto, imágenes y gifs para los momentos clave.

Y no, no te vas a quedar sin recetas que hacer porque la app tiene un montón, va añadiendo diferentes cocineros y formas de hacer un mismo plato y permitirá encontrar contenido hecho por otros usuarios con su teléfono ¿Te gusta cocinar pero no te animas a dar el salto a YouTube? Aquí tienes la solución.

Sus desarrolladores, Ryan Waliany (CEO) y Serena Wu (Jefa de creación culinaria), que son además marido y mujer, han conseguido un millón de dólares para expandir su aplicación y poder popularizar sus métodos y recetas, algo de lo que personalmente me alegro porque, como cocinillas en potencia, no he encontrado nada mejor que su aplicación para eliminar los típicos problemas que tengo cuando intento hacer algo nuevo y no sé cómo. Realmente un buen gif puede ser más claro que un vídeo.

Si la app llega a traducirse al castellano en algún momento, porque esto es una barrera para buena parte del mundo, no me cabe la menor duda de que mucha gente la usará tanto para cocinar como para compartir recetas con amigos o con desconocidos. Este proceso aún necesita trabajo, pero resulta prometedor.