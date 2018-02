Kik podría ser la app de los jóvenes enfadados con Facebook y WhatsApp

Lleva ya un tiempo coleando, pero por el momento no ha explotado. La aplicación de mensajería Kik es popular sobre todo en Estados Unidos, aunque sus usuarios no se reducen solo a este país: ya cuenta con más de 300 millones registrados entre los que abunda el público adolescente, tenaz impulsor de la mitad de las modas tecnológicas que surgen.

Kik apareció a finales de 2010, pero su crecimiento se ha acentuado en los dos últimos años. En apenas uno dobló sus usuarios y desde enero de 2015 a mayo de 2016 ganó un 50% más.

Se podría decir que ya tenemos el smartphone plagado de aplicaciones de mensajería, pero lo mismo se dijo de Snapchat en su momento. La novedad que aportaba Snapchat fue suficiente para enganchar a una legión de seguidores y, sobre todo, para demostrar que el servicio puede ser una herramienta útil de comunicación y publicidad ya que la innovación siempre atrae al dinero y a los creadores de contenido.

El modelo de Kik es diferente, pero da una vuelta de tuerca a lo que ha sido internet durante los últimos cinco años, especialmente desde que Facebook comenzó a ganar protagonismo de forma masiva.

Argumentos a favor

Con la red social de Mark Zuckerberg cada usuario está identificado con su nombre real. Hace tiempo que el CEO de Facebook anunció el fin de la privacidad tal y como la conocíamos, aunque después tendría que matizar sus declaraciones únicamente por una cuestión de imagen pública. Al final, la estrategia de su compañía ha sido la que vaticinaba con esas palabras y todos los grandes han seguido esta tendencia: Google y Apple tienen identificados a sus usuarios, mientras que WhatsApp, Snapchat o Telegram están asociados a un número de teléfono.

Kik no tiene esta exigencia, ya que no es necesario tu número de teléfono para usarlo: sólo basta con registrar un nombre de usuario. Este factor puede ser clave para el público que no le gustó la idea de que Facebook accediera, vía WhatsApp, a algunos datos personales a través de tu número de móvil.

En cuanto a funcionalidad, la app cuenta con una gran ventaja: sin salir de ella los usuarios pueden escuchar música, ver vídeos en YouTube, acceder a juegos o crear memes. Todo ello gracias a una legión de chatbots, una tecnología a la que muchos están recurriendo desde su éxito en Slack. Pero Kik se puede considerar pionera en este campo, ya que este año anunció que ya suma más de 6.000 bots en su plataforma.

Las posibilidades que ofrecen estos bots hacen las delicias del público adolescente. En estos momentos Kik alcanzaría al 40% de los 'teenagers' de Estados Unidos, un segmento de la población muy capaz de crear modas. Y en España hay un público adolescente muy activo en aplicaciones móviles, redes sociales y videojuegos. Sirva como ejemplo la larga supervivencia de Tuenti, que aún duró unos años frente a un rival de la envergadura de Facebook.

Por si fuera poco la estrategia de Kik, que anunciara su CEO Ted Livingston a finales de 2014, es imitar a WeChat, la aplicación de mensajería china que está teniendo un éxito demoledor en Asia. La app ha convertido en mucho más que el típico chat, pues a través de ella se pueden realizar compras, hacer transacciones monetarias o comunicarte con gente que no está dentro de tu red de contactos.

En su contra

En su contra Kik tiene muchas cosas. Pese al optimismo de sus creadores y a las esperanzas que arrojan sus cifras, así como su factor de conexión con los más jóvenes, lo más lógico sería pensar que no se convertirá en una aplicación de masas como lo son Snapchat o WhatsApp por la saturación del mercado.

Los niveles masivos que maneja la competencia son muy difíciles de alcanzar, y sólo unos pocos servicios llegan a crecer tanto. El principal escollo frente al que se encuentra Kik es, por tanto, la saturación: no sólo están WhatsApp, Facebok Messenger o Snapchat, las plataformas de moda, sino que hay otras que siguen en la brecha, como Line o Telegram.

Y todo ello sin olvidar el caso de WeChat, cuya expansión masiva a otros mercados distintos del asiático no es descabellada, o el lanzamiento de Google Allo.

Al caldo de la mensajería cada vez le llueven más ingredientes, y cada vez espesa más.