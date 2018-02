Kamarada, una app para grabar cine mudo

Los filtros no los inventó Instagram ni mucho menos, pero con la aplicación de fotografía se han popularizado de forma radical. Nombres como Amaro, Willow o Lux ahora se asocian a las fotos cuando antes los dos primeros recordaban a películas y en el tercero todo el mundo veía una alusión clara a un lumen/m2, la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la iluminancia… (¿verdad?)

El caso es que los filtros de Instagram han llegado a ser tan apreciados por los fanáticos de la fotografía móvil que en Estados Unidos los padres han empezado a poner a sus hijos nombres de filtros. Por cierto, Lux es uno de los que más éxito están teniendo, así que pronto nadie se acordará de lo de los lúmenes partidos por metro al cuadrado.

La aplicación Videona es una de las que ha aprovechado el tirón de los filtros, en este caso para complementar vídeos. Y, como herramienta de promoción, los creadores de Videona han lanzado otra app: Kamarada. De corte más sencillo y totalmente orientado a generar imágenes que puedan pasar por vintage, este software se declara en su propia descripción como un instrumento para convertirte en un director de cine mudo.

Kamarada permite grabar con tres tipos de filtros que semejan las imágenes de las primeras películas. El filtro sepia le da el toque amarillento de esas primeras cintas aceleradas, donde las personas andaban con pasitos rápidos y hablaban con aspavientos. El segundo es el de blanco y negro, que también imita estos primeros tiempos del cine. La imagen no tiene nada que ver con 'Casablanca', por ejemplo, sino más bien con esa primera llegada del tren, rodada por los hermanos Lumière. Y el tercero es azul, a imitación del tintado que se daba a la imagen para hacer entender que en la escena era de noche.

Los filtros se combinan con rayas y puntos negros que siembran la pantalla aleatoriamente, imitando las desgastadas cintas de aquellos tiempos. Y, por supuesto, hay música –siempre la misma melodía, eso sí– que acompaña los vídeos que graba el usuario para darle ese toque de cine mudo. Cuando se reproducen, al principio solo se oye al rollo de celuloide rodar por el cinematógrafo y pasado un segundo comienza esa musiquilla que recuerda a las travesuras de Charlot, aunque no esperéis dejar de oír el celuloide correr.

Una vez grabado el vídeo el usuario tiene la opción de compartirlo a través de WhatsApp, Facebook, YouTube y el resto de redes sociales. La aplicación está pensada para compartir los vídeos, con lo que si no los compartes no se guardan en la memoria interna del teléfono. Si no solo quieres almacenarlos en tu smartphone puedes hacer el amago de compartir, pinchando en YouTube o WhatsApp y luego volverte atrás.

La aplicación, que tiene un precio de 0,79 euros, permite grabar con la cámara trasera y la frontal del móvil, aunque si pasa de una a otra en un mismo vídeo se produce un salto de imagen. Se puede pensar que más penurias pasaban los pioneros del cine al rodar a esas personitas aceleradas.

