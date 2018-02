iDisplay: una app para usar tu móvil o tablet como segundo monitor

Las tabletas y los móviles no son para trabajar, o al menos no por sí solos y no para crear contenido. Puedes consultar un montón de cosas, seguir tu correo, ver tus archivos... pero crear tus archivos o editarlos no siempre es fácil. Sirve para un montón de cosas, pero casi siempre como complemento: es táctil, visual, con un montón de apps... Pero hasta hace unas semanas ni siquiera era auténticamente multifunción ¿Cómo trabajar yendo de una aplicación a otra cómodamente, o navegar por distintas páginas? Definitivamente, una tableta no es un ordenador.

La suerte es que hay complementos que ayudan bastante para potenciar las posibilidades de la máquina que, eso sí, para consumir contenido audiovisual o para aplicaciones de consulta es ideal. Hay hardware (teclados, ranuras para tarjetas...) y software (aplicaciones variadas). Pero una es la reina, y posiblemente no la conozcas: iDisplay.

¿Que qué hace? Algo bastante sencillo: hacer que tu tableta o móvil sea una segunda pantalla de tu ordenador. Sí, como si tuvieras un segundo monitor. Y además funciona de miedo porque no tira de los recursos de tu tableta o móvil, sino de los del ordenador.

El programa tiene dos partes: un programa gratuito que te descargas a tu ordenador, ya sea PC o Mac, y compras la aplicación para tu móvil o tablet, ya sea Android o de Apple (iPhone y iPod o iPad). ¿El precio? 3,99 euros, y las aplicaciones, infinitas.

Por ejemplo puedes hacer lo más obvio, conectar el dispositivo como segunda pantalla para usar dos ventanas a la vez: tener las redes sociales abiertas mientras trabajas con tu archivo delante, usar el iPhone como mando a distancia del ordenador, tener un archivo que ves y consultas mientras trabajas en otro... Y también lo más curioso: mandar a tu móvil o tablet una presentación que vas pasando con el otro dispositivo y separarlo físicamente del monitor original.

Porque esa es la clave: el programa funciona gracias a la conexión WiFi, sin cables, ni bluetooth que drena la batería, así que mientras estés en el área de funcionamiento de una misma WiFi podrás llevar tu ordenador contigo.