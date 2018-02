Haz limpieza en la galería de tu móvil con esta app al estilo Tinder

Mucho preocuparnos por el doble 'check' de WhatsApp y todas sus consecuencias (esas que afectan a la vida sentimental y laboral y que nos hacen mentir y poner excusas de todo tipo), pero el principal problema de la dichosa app sigue estando ahí: nos llena los bolsillos de basura.

Vamos por la calle cargando con un buen puñado de 'megas' de residuos (por no decir de mie**a) y la culpa la tienen WhatsApp y, por qué no decirlo, los malditos grupos. Siempre estás en alguno en el que los demás no tienen otra cosa mejor que hacer que enviar imágenes sin parar: de esas vacaciones por las que no les has preguntado, ese 'meme' que has visto ya hasta en el periódico o algún 'selfie' de buenos días.

Hay una solución para evitar la avalancha de imágenes que te va llegando a diario: puedes rogarle a WhatsApp que no descargue de forma automática las imágenes que te envían, pero da igual. En este caso, serás tú mismo el que las descargues para ver qué te están enviando y no quedarte en fuera de juego.

En definitiva, a diario se van acumulando una cantidad ingente de imágenes que poco a poco van ganando terreno en la galería de tu 'smartphone'. No te das cuenta y, hasta cierto punto, no te importa mucho. Pero un día necesitarás algo de espacio, entrarás en la galería de imágenes a ver qué puedes enviar al purgatorio y la realidad te golpeará: no hay por dónde coger lo que se ha ido acumulando vía WhatsApp y no sabes cómo empezar a hacer limpieza.

Puede que parezca una locura, pero la solución la tiene (más o menos) Tinder.

Filosofía Tinder para todo

Los creadores de Tinder no han decidido diversificar su famosa app y hacer que sirva también para hacer limpieza en nuestro móvil, pero su sencillez sí que le ha servido de inspiración a más de un desarrollador.

La fiebre Tinder, esa que ha hecho que las aplicaciones para ligar se multipliquen a una velocidad pasmosa, ha llegado al punto en el que su estética es copiada para lanzar al mercado aplicaciones que no tienen nada que ver, pero que pueden resultar algo más útiles que la aplicación de ligoteo (depende de la situación personal de cada uno y de la suerte que tengas con Tinder, claro). Ejemplos: buscar lecturas interesantes o perfiles de trabajo

Es el caso de Flic, una aplicación que por ahora está solo disponible para iOS y con la que podrás remediar la acumulación de fotos a la que todos llegamos tarde o temprano por culpa de WhatsApp y con la ayuda de una especie de síndrome de Diógenes digital que nos impide borrar y organizar un poco todo lo que se acumula en las tripas de nuestro smartphone.

Su funcionamiento tiene poco misterio. En vez de las fotografías de las personas que te puede interesar conocer, Flic te mostrará una a una las imágenes que almacenas en tu móvil, indicándote cuánto espacio ocupan.

En ese momento ya te tocará decidir qué hacer y mover tu dedo en consecuencia. Nada de levantar o bajar el pulgar como un César para indicar la supervivencia o la muerte de una imagen, si no que tendrás que deslizar el dedo por la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda en función de si te interesa conservar la fotografía correspondiente o no.

De esta forma, que las fotos que no queremos para nada pasen a mejor vida no será una tarea aburrida y que te lleve mucho tiempo viendo una a una las imágenes y tocando varias veces la pantalla para borrarla de tu móvil. Arrastras el dedo por la pantalla unas cuantas veces y listo: ya tienes una galería higiénica.

Lo curioso es que Flic no es la única app con estas características. Cleen es otra de ellas: hace exactamente lo mismo y de la misma forma ¿El 'boom' de Tinder hará que muchas aplicaciones tengan exactamente la misma estética? En este caso, ligar no ligarás más, pero tendrás el móvil un poco más aseado