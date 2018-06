¿Has borrado por error una fotografía de tu teléfono? Tranquilo, se puede recuperar

Si en alguna ocasión has borrado por error una fotografía que no querías, seguro que en más de una ocasión te has preguntado ¿se podría recuperar esta foto borrada? La respuesta es sí, aunque no siempre es posible.

Cuando borramos una foto no desaparece completamente, sigue oculta en el móvil hasta que sistema operativo del teléfono almacena nueva información en ese mismo sector de la memoria. Si esto sucede, la foto será irrecuperable. Pero si tienes suerte aún puedes recuperar esa foto perdida.

En el ejemplo que os ponemos usamos un Smartphone con sistema operativo Android. Si es tu caso tan solo tendrás que entrar en Google Play dónde existen aplicaciones que nos servirán de ayuda y una de ellas es DigDeep.

Lo único que tenemos que hacer es descargarla gratis, instalarla e iniciarla.

Una vez iniciada verás en la app multitud de carpetas. Estas son fotos que están en la memoria del teléfono, tanto actuales como fotografías eliminadas. Debes explorar estas carpetas hasta encontrar la fotografía que quieres recuperar. Una vez la encuentres, selecciónala y pulsa el botón "restore", y ya habrás recuperado tu fotografía.

¿A qué es sencillo?