Happn, una app para conocer a esa persona que te has cruzado

Imagin estas dos situaciones distintas. En una te encuentras con la misma persona en la misma cafetería donde desayunas a diario. En otra se te cae la baba por alguien que acaba de pasar y, seguramente, no vuelvas a ver.

Una 'start up' francesa ha intentado poner fin a esos emparejamientos imposibles con Happn (iOS / Android), una aplicación que utiliza la conexión GPS de tu teléfono para decirte con quién te has cruzado y, sobre todo, cuántas veces. Porque a veces Cupido está ante tus narices y no te das cuenta.

La diferencia con otras apps para ligar es que no solamente te dice la gente que está cerca ti, sino que lleva un registro completo cuando coincides con una persona en una localización. Este registro es una gran diferencia con Tinder, el modelo de muchas otras apps de esta índole.

Para que no tengas que estar más pendiente de la pantallita de tu teléfono que de mirar a la gente que pasa, puede decirte con quién te has cruzado hace unas horas. Porque puede ser un canteo que abras la app y justo veas a la persona que tienes al lado en el autobús, ¿verdad?

El 'login' con la aplicación se hace a través de Facebook y el posicionamiento que te ofrece es muy genérico, ya que no te dice la ubicación exacta de esa persona. Esto es un ápice de privacidad para una aplicación que a muchos les puede resultar un poco invasiva.

La dinámica es sencilla: eliges con quién quieres hablar y, si la otra persona hace lo mismo, podéis iniciar una conversación. Eso sí, las mujeres tienen barra libre para saludar y los hombres tienen que pagar, como si fuera el típico peaje por entrar a un garito por la noche.

También aquí hay guardias de seguridad para los pesados: se puede rechazar a una persona para que no te vuelva a aparecer y poder hacer imposible el contacto con ella.

Hace unos años se intentó algo parecido, pero de forma más rudimentaria, con StreetMatching, una aplicación en la que anotabas tu flechazo. Si la otra persona hacía lo mismo se podían poner en contacto. Como la mayoría de las ocasiones era como buscar una aguja en un pajar, la idea no tuvo mucho éxito.

Lo positivo de Happn es que hay menos posibilidad de encontrar perfiles falsos y, al contar con un registro, puedes tener un largo historial de gente para meter ficha a diestro y siniestro, sin circunscribirse a la zona en la que estés concretamente.

Lo negativo es que puede ser frustrante que te guste alguien, cruzártela varias veces y que no te haga ni caso, y que a los clásicos les puede no gustar este método de citas express. Como escribe la micropoetisa Ajo: “Si te he visto no me acuerdo y si te desvisto tampoco”.

A nivel técnico una pega importante es el alto consumo de batería al estar utilizando siempre el GPS, al menos en la versión Android.