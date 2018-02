¿Han perdido los hoteles la batalla definitiva contra internet?

Junto a la de los taxistas contra Uber, otra de las batallas más importantes entre el mundo online y el offline es la que están librando los hoteles y las plataformas de internet que ofrecen alojamiento a cargo de particulares.

Y es que si los taxistas dicen que los conductores de Uber les hacen competencia ilegal, lo mismo pasa con los hoteles: consideran que las plataformas online como airbnb, en la que ciudadanos aislados alquilan su casa por espacios de tiempo limitados, también están haciendo una competencia ilegal y exenta de impuestos.

Airbnb gana la primera batalla en San Francisco

La ciudad en la que primero se están librando estas batallas es San Francisco, por su cercanía a Silicon Valley y por ser el primer núcleo urbano que ha ido acogiendo este tipo de modelos alternativos. Y es precisamente en San Francisco donde airbnb ha ganado su primera (pero no última) batalla.

Y es que el ayuntamiento de la ciudad californiana acaba de aprobar una ley en la que 'regulariza' los alquileres temporales a cargo de ciudadanos aislados, una decisión que da al traste con los intereses de los colectivos hoteleros, que venían luchando para conseguir que este tipo de alquileres fuesen ilegalizados o que, al menos, se obligase a los propietarios a asumir unos impuestos idénticos a los de las cadenas hoteleras.

Victoria incompleta: alquiler máximo de 90 días

Sin embargo, la victoria de airbnb, aunque molesta a los hoteles, no es tan grande como a la propia plataforma le habría gustado: esta ley impone algunas restricciones que no les benefician todo lo que querrían.

Para empezar, el alquiler de una vivienda a través de airbnb no podrá superar los 90 días de estancia. Un cambio insignificante para quienes usan esta plataforma de manera meramente ociosa y ocasional, pero algo más preocupante para los que alquilan viviendas durante periodos más largos, un tipo de casos medianamente frecuente en Estados Unidos y, sobre todo, en San Francisco.

Además, los propietarios que alquilen sus viviendas tendrán que inscribirse en un registro, tener un servicio especial para su inmueble y pagar algunas tasas. No como las de los hoteles, ni mucho menos, pero suficiente como para que haya que rascarse el bolsillo.

Y en España, ¿qué?

Pero vayamos a lo que más nos importa: ¿cómo está todo este asunto en España? Lo cierto es que algo más complicado para airbnb.

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, aprobó hace pocos meses un nuevo decreto en el que establece una serie de condiciones para los apartamentos y viviendas de uso turístico en la Comunidad. Según este decreto, aprobado precisamente por la polémica entre los hoteles y airbnb, cualquier vivienda de este tipo deberá ser previamente inscrita en el registro de empresas turísticas.

Una situación parecida se vive en Cataluña, donde algunos propietarios ya han sido incluso multados por incumplir la ley impuesta por la Generalitat.

Además, y aquí viene lo peor para los devotos usuarios de airbnb en Madrid, la estancia no podrá ser inferior a cinco días, lo que viene a dar al traste con el frecuente uso de fin de semana que suelen tener este tipo de viviendas.

¿Cómo pinta el futuro?

Pese a la aparente buena situación que sigue teniendo el sector hotelero en nuestro país en este asunto no debe levantar demasiado los brazos, ya que el futuro inmediato no parece pintar tan bien, pese a que las leyes les den la razón.

Eso es así porque la legislación española parece estar siguiendo los mismos pasos que la americana. En San Francisco, antes de que se aprobase la ley de la que hoy estamos hablando, la anterior legislación establecía unas condiciones muy similares a las de Madrid y Cataluña, estableciendo no un máximo de habitabilidad, sino un mínimo.

Al final, la ley tuvo que dejar atrás al sector hotelero y adaptarse a la realidad. Y es que si mucha gente usa un servicio, aunque sea ilegal, al final la ley tendrá que adaptarse a él. Conviene por tanto hacerse la misma pregunta en España: ¿dejará la gente de usar plataformas como airbnb aunque la ley no las proteja? Parece que no. Y si es que no, ¿acabarán las leyes españolas adaptándose a las situaciones reales?

Bemate: el hotelero que se ha pasado al 'lado oscuro'

De hecho, no parece que todos los hoteleros hayan decidido luchar ferozmente contra airbnb. Es el caso del empresario español Kike Sarasola, que, como ya contamos aquí en su momento, ha lanzado Bemate, una plataforma que ofrece servicios muy similares a los de airbnb.

Parece claro el pensamiento de la mente de Kike Sarasola: puede que ahora la ley proteja medianamente a los hoteles, pero antes o después dejará de hacerlo y pasará a proteger a los usuarios de este tipo de apps ¿Qué pensarán sus compañeros de gremio de todo esto?