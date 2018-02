¿Es Google Now tan bueno como Siri?

El futuro de la telefonía móvil es hablar al teléfono. Puede parecer un planteamiento estúpido, porque al teléfono, en teoría, ha habido que hablarle siempre para usarlo, pero con la proliferación de los smartphones y apps como Whatsapp, ciertamente, hablar es lo que menos hacemos algunos. Google y Apple quieren que se regrese a las viejas costumbres, incluso si eso significa que a quien se habla es a una “persona” inventada por ellos.

Siri y Google Now son los dos servicios de voz que deben consolidar el uso de comandos de voz para solucionar cuestiones que suelen llevar varias pulsaciones, si bien parece que la próxima versión de Windows Phone incluirá una tecnología similar que, definitivamente, hará que esta tendencia se pueda considerar algo que pronto estará muy establecido. La velocidad y la capacidad de respuesta del servicio son las claves de su triunfo y, ciertamente, tanto Siri como Google Now son estupendos en este sentido.

Siri se lanzó antes que Google Now, aunque Android tenía reconocimiento por voz tiempo atrás y no funcionaba mal, pero no era algo lo suficientemente “humano”. Ahora, sus comandos de voz son mucho menos rígidos y responden semánticamente y por el contexto de la conversación. Esto es, que se puede fingir una falsa conversación con el asistente y que este entiende pronombres, no solo los nombres con los que describimos un lugar u otra cosa. Siri sigue estando algo por delante en velocidad e integración con el sistema operativo, pero parece que Google empieza a comerle terreno.

¿Es, pues, Google Now tan preciso como Siri? En español, sí, pero en inglés no, es curioso. Cosas tan sencillas como preguntar cuánto es 2+2+5 fallan en Siri, pero también es verdad que Apple no se ha puesto las pilas con el servicio en español. Empleados ambos sistemas en inglés, Siri sí está por delante. Sea como fuere, en comentarios estándar, Google ha conseguido cosas impresionantes, como que el teléfono responda a preguntas como “¿va a llover mañana?”, “¿a qué hora juega el Barça?” o “¿cuándo nació el Rey?”. La primera es muy estándar, pero la segunda y -sobre todo- la tercera requieren un contexto que el móvil tiene implícito. No es un servicio perfecto, sin embargo, porque al preguntar “¿Cómo se llama el presidente?”, sin añadir “de España”, el teléfono no sabe responder.

Quizá la característica más brillante de Google Now, y que en cierto modo iguala o supera a Siri, es cómo maneja las anotaciones. Es posible hacer anotaciones de voz, poner alarmas a determinadas horas, recordar que se nos recuerde algo a una hora concreta o cuando hayamos llegado a un lugar concreto haciendo uso del GPS, pero la cosa va mucho más allá gracias a la cantidad de servicios que tiene Google.

Así, preguntar al móvil cómo se llega de Madrid a Lepe puede parecer el comienzo de un mal chiste, pero sirve para que Google Maps cree un mapa personalizado al instante, algo que en otras circunstancias requiere entrar en la app, buscar las dos ciudades y escoger un tipo de transporte.

Aún estamos lejos de algo como la relación entre Joaquin Phoenix y (la voz de) Scarlett Johansson en Her, de Spike Jone, pero tiempo al tiempo. Por ahora, conformémonos con saber que hay comandos tan cachondos (en inglés) como que te responda como si fueras Iron Man, como si fueras el Capitán Kirk de la Enterprise o alguno de los siguientes easter eggs del vídeo de abajo.

Siri tiene sus coñitas con su humanidad, pero Google Now tiene sus chistes de Google y freak, así que no sé qué es mejor.