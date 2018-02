La fiebre Tinder se extiende: busca contactos y buenas lecturas como si ligaras

Hace muchos años triunfó una web a la que la gente, adolescentes que ya ensayaban los morritos que unos años después plagarían Tuenti, subía una foto suya y recibía votos. Era un estilo decir 'sí' o 'no', en plan rápido, dando un click. Eso, además de audiencia, se traduciría -cabe suponer- en una abultadísima cifra de páginas vistas. Eran otros tiempos, los del Messenger y el PCFútbol, y entonces las redes sociales no existían, así que fue una fiebre pasajera.

Esa misma fórmula se ha aplicado con el tiempo a otras formas de contactar gente, como el controvertido ChatRoulette, donde el ratón es un gatillo que te puede poner en pantalla a alguien desnudo o a un curioso cotilla como tú con quien entablar una conversación surrealista. Pero le fallaba el componente social.

Tinder es la dueña de las aplicaciones de ligar del momento, y funciona de forma tan sencilla como las anteriores, pero vinculándola con algo social (ligar). Es un 'me gusta' o 'no me gusta' con el entorno, suficientemente anónimo como para que no avergüence usarlo (sólo revelará tu 'me gusta' a aquella persona que opine lo mismo de ti) y tan útil en el mundo real como no lo eran las dos ideas anteriores. El modelo sencillo, social y útil funciona

Así que las versiones de Tinder con otros fines no se han hecho esperar.

Una de ellas es Networkr, una app para iPhone que, una vez le das permiso de acceso a tu LinkedIn, empieza a mostrarte posibles contactos profesionales según algunas variables profesionales y un rango de proximidad. La idea es que el 'me gusta' o 'no me gusta' sea una forma de establecer relaciones profesionales con esas personas.

En esta app, como suele suceder con muchas, el diseño y la usabilidad son claves, así que el entorno no es como el de LinkedIn. Tiene, de hecho, un poco de Yahoo en ese corte transversal de las fotografías de los contactos y en el aspecto general. Ligero, rápido y sencillo, como cuando cambiabas cromos en el colegio.

El principal fallo de la app es la falta de mejores filtros: el rango geográfico del entorno no está bien definido y, en cualquier caso, no tiene porqué ser el único útil. Se necesitan, además, muchos más filtros profesionales para poder cribar exactamente lo que buscas (desde ocupación y sector hasta si es autónomo, trabajador por cuenta ajena o parado, pasando por idiomas, formación o años de experiencia, por ejemplo). El saltito de calidad podría darlo una integración con LinkedIn que la haga masiva y más rica.

Otro ejemplo de app al estilo Tinder aplicado a otro fin es Daily (también sólo para iOS de momento), el último proyecto de Buffer, una plataforma de gestión de redes sociales que proporciona un escritorio estilo Hootsuite para enviar contenido de forma coordinada y programada a diferentes perfiles.

Lo que Daily ofrece son recomendaciones de contenido que te presenta en una sola frase breve para que tú decidas si te gusta y quieres leerla y compartirla, o si la descartas directamente.

La idea no está mal pensando en que el consumo de información actual se hace sobre todo a través de plataforma móvil, con lo que eso supone (diseño diferente, textos breves, aspecto visual, velocidad en la selección de lecturas...), pero tiene también muchas posibilidades de mejora, como conectar con fuentes RSS determinadas o, al menos, ofrecer contenido acorde a unos filtros temáticos e idiomáticos (de momento sólo ofrece contenido en inglés)

Ambas propuestas están recién lanzadas, por lo que tienen mucho margen de mejora, especialmente en lo que ambas fallan: la personalización. Sin embargo dan en el clavo con algo muy necesario en el entorno móvil: uso sencillo y rápido y adaptación del contenido al soporte. Igual ahí están el LinkedIn y los medios del futuro.