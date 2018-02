Facebook compra una app que vuelve locos a los adolescentes: hacer encuestas anónimas sobre tus amigos

El nombre de la aplicación tbh es el acrónimo de 'To be honest' y, para ser honestos, no sabemos cuánta pasta ha soltado Facebook por hacerse con ella, pero algunas fuentes afirman que sería algo menos de 85 millones de euros, una propina comparado con los casi mil millones que costó Instagram o los 19.000 que pusieron sobre la mesa por WhatsApp.

La app está destinada a adolescentes mayores de 13 años y se lanzó el pasado verano en 37 estados de los Estados Unidos, consiguiendo más de cinco millones de descargas en poco tiempo. Permite a estudiantes crear encuestas anónimas sobre ellos mismos y sus amigos. Tiene actualmente 2,5 millones de usuarios diarios, una cifra pequeña pero a tener en cuenta por su escaso alcance geográfico.

Yik Yak y Secret, apps que ya no existen, fueron experimentos anteriores similares, pero su apuesta por el anonimato en el registro sacó lo peor del ser humano y los cotilleos sanos dieron paso en muchas ocasiones a mensajes de odio y bullying online.

A los usuarios de tbh se les muestra una pregunta con tono positivo, como por ejemplo “¿Quién te hace reír más?”. Después eligen a cuatro amigos de su lista Facebook. Las personas que son seleccionadas reciben el cumplido pero no por quién han sido seleccionadas y las preguntas son cerradas y ofrecidas por la propia plataforma para evitar posibles acosadores.

Esta búsqueda de las interacciones positivas entre personas se refleja también en la posibilidad de interactuar con la gente una vez recibido el cumplido, lo que puede dar lugar a mensajes agradables, sorprendentes y a flirteos adolescentes.

Y es que parece que a los más jóvenes de la casa no sólo le gustan las apps de repartir 'likes' a diestro y siniestro, sino que también necesitan recibir en sus teléfonos mensajes positivos en lugar de navegadr por nidos de trolls y mal rollo.

La estrategia de Facebook

El mes pasado tbh llegó a lo más alto de la lista de aplicaciones gratuitas de la Apple Store en EEUU y los planes de Facebook para la app es que siga funcionando independiente. Si echamos un vistazo al top comprobamos que los de Zuckerberg están haciendo lo imposible por copar la pantalla de nuestros teléfonos, con inventiva, a base de talonario o copiando a los competidores.

Hay que tener en cuenta que WhatsApp tiene menos implantación en EEUU, pero el resto de apps son propias o adquiridas. Es una pequeña manía la de Facebook de comprar las redes sociales que se escapan de su control. Las que se han resistido, como Snapchat, están recibiendo por todos los lados, ya sea con la copia de funciones por parte de Instagram o con la nueva adquisición del nuevo 'boom' adolescente.

El puesto número uno del ranking estadounidense lo ocupa YouTube, reina indiscutible, aunque Facebook está intentando cada vez más colarnos contenido en vídeo y en director en nuestro muro de manera cada vez más insistente para luchar contra la plataforma de Google.

En Techcrunch destacan de la política de compra de Facebook que han conseguido potenciar todo lo que ha pasado por su carrito de la compra, gracias a su poder financiero, sus ingenieros y sus filtros antispam y de moderación de contenido. Instagram tiene diez veces más usuarios que en 2012 y WhatsApp casi tres veces más desde que fue comprada en 2014.

Veremos si con tbh se mantiene la racha o si la adquisición cercena el crecimiento de la app que flipa a los adolescentes...